Накануне состоялся грандиозный матч между супертяжами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Титул завоевал украинский боец. Сейчас обнародованы гонорары, которые боксеры получили за бой.
Больше ста миллионов фунтов. Стало известно, сколько заработали Усик и Фьюри за свой бой
Как сообщается, на двоих они заработали 115 миллионов фунтов. 35 миллионов фунтов – гонорар Усика, 80 миллионов фунтов – гонорар Фьюри. При этом бойцы получат значительно меньшую сумму – около 50% гонорара пойдет на выплату налогов.