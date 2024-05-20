Больше ста миллионов фунтов. Стало известно, сколько заработали Усик и Фьюри за свой бой

Как сообщается, на двоих они заработали 115 миллионов фунтов. 35 миллионов фунтов – гонорар Усика, 80 миллионов фунтов – гонорар Фьюри. При этом бойцы получат значительно меньшую сумму – около 50% гонорара пойдет на выплату налогов.