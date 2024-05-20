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Больше ста миллионов фунтов. Стало известно, сколько заработали Усик и Фьюри за свой бой

rus.postimees.ee
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Александр Усик.
Александр Усик. Фото: Sintija Zandersone

Накануне состоялся грандиозный матч между супертяжами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Титул завоевал украинский боец. Сейчас обнародованы гонорары, которые боксеры получили за бой.

Как сообщается, на двоих они заработали 115 миллионов фунтов. 35 миллионов фунтов – гонорар Усика, 80 миллионов фунтов – гонорар Фьюри. При этом бойцы получат значительно меньшую сумму – около 50% гонорара пойдет на выплату налогов.

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