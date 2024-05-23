Командир Грузинского легиона ВСУ: в Украине мы охотимся за представителями оккупированных территорий Грузии в составе армии РФ

- Исходя из того, что в Грузии сегодня пророссийское правительство, таких наемников грузинское правительство может использовать против своего же народа. К сожалению, опасность этого остается.

- А вас лично радует факт, что грузинский народ восстал против закона об иноагентах?

- Грузия была одна из первых стран, поднявших борьбу против коммунизма, Грузия была в числе первых, на кого напала Россия после распада Советского Союза, Грузия была той страной, которая неоднократно испытала то, что сегодня испытывает Украина.

Как раз этот опыт привел нас сюда, и это дало нам осознание того, что мы должны помогать Украине. Грузинское общество все равно восстало бы против откровенно пророссийского, а я бы даже сказал, российского правительства Грузии. Наше правительство сегодня оккупировано русскими силами, и я надеюсь, что разрешение этого конфликта будет исключительно мирным, путем выборов.

Целые поколения грузин родились в свободной стране, и у них сегодня есть возможность выйти на улицы, чтобы сказать нет российскому влиянию.

Грузинские добровольцы на российско-украинской войне. Фото: Личный архив Мамуки Мамулашвили

- Если вдруг в Грузии снова начнется война, как вы сможете дальше находиться в Украине?

– Если это произойдет, часть наших ребят, конечно, будет защищать свою родину, но Украину мы ни в коем случае не оставим в беде. У Грузинского легиона есть человеческий ресурс, чтобы и Грузию защитить от России.