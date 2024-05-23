Иностранных добровольцев в российско-украинской войне - тысячи с обеих сторон. За ВСУ воюет целая международная коалиция, в составе которой и американцы, и европейцы, есть даже японцы и представители латиноамериканских стран. Однако больше всего среди иностранцев в рядах ВСУ добровольцев из Грузии. О том, почему это так, и обо многом другом в беседе с ведущим «Украинской студии» Rus.Postimees рассказал командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.
Командир Грузинского легиона ВСУ: в Украине мы охотимся за представителями оккупированных территорий Грузии в составе армии РФ
Аналитики из разных стран и организаций говорят от 1500 до 3000 грузин, воюющих за свободу Украины. Следственный комитет России разыскивает более 700 иностранных добровольцев, обвиняя их в наемничестве, и большинство из разыскиваемых - грузины.
Выдержки из беседы:
- Мамука, последнее упоминание об участии Грузинского легиона в боях в Украине было связано с Авдеевским фронтом. Где ваши бойцы сейчас принимают участие в боевых действиях?
- На самом деле Грузинский легион настолько вырос в личном составе, что он может присутствовать от Харьковской области до Херсонской, наши спецгруппы находятся по всей линии фронта.
- Какая обстановка сейчас в Харьковской области? Насколько я понимаю, россияне там пытаются прорвать фронт.
- Ну, прорвать фронт - это не так легко, это во-первых. Они занимаются прорывом фронта с 2014 года, и все никак не прорвут. Да, самые интенсивные боевые действия сейчас на харьковском направлении. Они пытаются до ввоза западного вооружения Украине оккупировать больше территории. Это дало им только огромные потери в личном составе и боевой технике. Так что продвигаются они очень тяжело. Были участки, где они продвинулись незначительно, но это все далось путем огромных потерь.
- То есть, вот эти «мясные штурмы» продолжаются?
- Да, безусловно, это часть русской тактики. На протяжении всей своей истории они забрасывают телами поле боя, а потом своих убитых они не убирают, и не обменивают. Варвары...
- На фронте вам попадаются российские наемники, которые родом из оккупированных грузинских земель?
- Эти люди - наши враги, которые помогли русским оккупировать наши территории. Да, был такой батальон под названием «Пятнашка», кажется.
Они ничем не отличаются от русских, такие же варвары. Насколько я знаю, сейчас это подразделение практически уничтожено, а так называемого командира этого батальона в Москве посадили в СИЗО. А что касается осетин, то довольно большое количество из них участвует, но их ряды также стали намного меньше. Это вызывает наш особый интерес. Наши ребята охотятся за представителями оккупированных территорий Грузии в составе армии России.
Справка
Так называемая Интернациональная бригада «Пятнашка» - добровольческое вооруженное формирование под командованием Ахры Авидзбы, принимающее участие в российско-украинской войне с 2014 года, с момента формирования бригады. Входит в состав так называемого 1-го Донецкого армейского корпуса ДНР, состоит преимущественно из абхазских добровольцев.
- А что эти люди говорят, когда попадают к вам в плен?
- Они в основном попадают в плен к СБУ, а когда к нам попадают пленные, то мы их сразу передаем спецслужбам. Но особого инетереса для общения они не вызывают, это примитивные люди. Они прекрасно понимают, для чего они приехали - убивать и грабить.
- Да, но, тем не менее, они получают боевой опыт, а учитывая те события, которые разворачиваются сейчас в Грузии, эти люди могут быть опасны для вашей страны.
- Исходя из того, что в Грузии сегодня пророссийское правительство, таких наемников грузинское правительство может использовать против своего же народа. К сожалению, опасность этого остается.
- А вас лично радует факт, что грузинский народ восстал против закона об иноагентах?
- Грузия была одна из первых стран, поднявших борьбу против коммунизма, Грузия была в числе первых, на кого напала Россия после распада Советского Союза, Грузия была той страной, которая неоднократно испытала то, что сегодня испытывает Украина.
Как раз этот опыт привел нас сюда, и это дало нам осознание того, что мы должны помогать Украине. Грузинское общество все равно восстало бы против откровенно пророссийского, а я бы даже сказал, российского правительства Грузии. Наше правительство сегодня оккупировано русскими силами, и я надеюсь, что разрешение этого конфликта будет исключительно мирным, путем выборов.
Целые поколения грузин родились в свободной стране, и у них сегодня есть возможность выйти на улицы, чтобы сказать нет российскому влиянию.
- Если вдруг в Грузии снова начнется война, как вы сможете дальше находиться в Украине?
– Если это произойдет, часть наших ребят, конечно, будет защищать свою родину, но Украину мы ни в коем случае не оставим в беде. У Грузинского легиона есть человеческий ресурс, чтобы и Грузию защитить от России.
Я надеюсь, что этого не произойдет, что грузинское правительство не собирается вводить российские войска в Грузию. В первую очередь на это отреагирует грузинское общество, грузинская армия, которую они разрушают порядка десяти лет, и ничего с ней сделать не смогли. Я бы сказал, что 90 процентов населения Грузии - антироссийские, такого рода действия приведут к ответным мерам.
- Знаю, что в 2008 году вы принимали участие в боевых действиях в Грузии. Чем та война отличается от украинской сейчас?
- Я принимал участие в 90-х годах, и во всех последующих войнах против России, и в той же Чечне. В 2008 году, я бы сказал, мы не успели повоевать, но опыт был такой же, как и в 90-х годах, когда нам пришлось провоевать полтора года, и мы довольно хорошо справились, оставшись один на один с Россией.
Единственные, кто тогда помог Грузии - это были украинцы. Ну, знаете, почерк один, попытки оккупации повторяются, и сегодня та же картина в Украине, что мы видели и в Грузии. К сожалению, мировое сообщество не научилось реагировать на такую агрессию.
Ни одна международная организация не предприняла никаких серьезных шагов, чтобы это остановить в 2008 году. Наоборот, они развязали Путину руки, чтобы он смог начать эту войну. Это связано с коррупцией, которая укоренилась в рядах европейских политиков, многие из которых питаются из рук «Газпрома».
- Сейчас западный свободный мир достаточно помогает Украине?
- Абсолютно недостаточно. Я до сих пор не вижу адекватной реакции на то, что сегодня происходит. Я не увидел ни одного реального шага к тому, чтобы помочь Украине победить в этой войне, а не сдерживать ее. Чтобы она не дошла до границ НАТО. Украине нужно значительно больше помощи, чтобы она могла произвести очистку своей территории от русского мира.
- Некоторые политики в Европе, например, думают, если Россия захватит Украину, то дальше она не пойдет. Что вы можете ответить этим людям?
- Это недальновидные люди, и, к сожалению, сегодня они - политики. Россия захватывала соседние страны на протяжении практически всей своей истории. Такие политики дали оккупировать часть Грузии, но сегодняшняя реальность разительно отличается от того, что было в 2008 году. Сознательные политики не могут так думать.
- По потребностям: чего более всего сейчас не хватает Грузинскому легиону?
- Грузинский легион использует минометную артиллерию для наших групп поддержки. Мы не используем тяжелую артиллерию, в которой остро нуждается украинская армия.
Ну, понятно, что Украине нужны системы ПВО, чтобы каждый день украинцы не умирали в своих домах. Нужны ракетные системы ATACMS, и чем больше, тем лучше. В моей последней беседе с сенаторами и конгрессменами США я запросил тысячу ракет ATACMS. Президент Зеленский также говорил о ракетах ATACMS. Эти ракеты могут спасти ситуацию и репутацию многих стран, которые с начала войны абстрагировались от Украины, пытаясь занимать нейтралитет.
- А есть ли понимание в целом у американских и европейских политиков, что же на самом деле происходит в Украине?
- У американцев - да. К сожалению, не у многих политиков европейских стран я заметил это понимание, хотя они намного ближе к Украине географически, чем США. Я думаю, они должны разобраться, что у них в приоритете, что для них демократия, и как оккупация Украины повлияет на демократический мир.
- А как вы относитесь к тому, чтобы США и страны Европы дали разрешение на то, чтобы Украина при помощи западного вооружения могла наносить удары по территории России?
- Такие шаги логичны, потому что основная логистика России располагается на территории вблизи границ с Украиной. Там находятся огромные склады вооружений, которые используются против Украины. Вполне логично будет уничтожить их украинским вооружением.
- Да, но ведь каждая война безусловно влечет за собой случайные жертвы, когда страдают мирные жители.
- Россия - это страна, которая не смогла создать полноценные вооруженные силы, создав банду убийц и грабителей.
- В то же время многие украинские военные говорят, что пртив них воюют профессиональные, хорошо подготовленные военные.
- Да, но основная часть из них уже погибла, я вас уверяю.
- Допустим, Европа и США помогли Украине в достаточной мере, и ВСУ вышли на границы 1991 года. Но ведь это же не остановит войну, что делать дальше?
- Надо создать буферную зону, отгородиться от России и принять Украину в НАТО, чтобы агрессор понимал, что в следующий раз ему придется сражаться уже с целым блоком.
- Но даже создавая буферную зону, все равно придется вести боевые действия на территории России, я правильно понимаю?
- Буферную зону можно создать на границе. Когда Россия проиграет эту войну, она даст возможность создать эту зону сама, что будет в ее интересах.
- Разные аналитики называют цифры, что в Грузинском легионе воюет от 2000 до 3000 тысяч человек. Не пришло ли время создать полноценную бригаду в составе ВСУ?
- Мы сегодня являемся контрактниками украинской армии, мы - часть вооруженных сил. Есть идея о создании отдельной бригады, но это политическое решение, которое должен принять сам президент Зеленский. Но это ничего не меняет. У нас есть возможность воевать против России, и не важно, будет ли это целая бригада, или разные спецгруппы в составе других бригад ВСУ.
- Когда грузины попадают в плен к россиянам, что их ждет?
- Последним двум грузинам, которые не были членами легиона, присудили пожизненное заключенние. Русские не хотят их менять как военнопленных. К сожалению, такова реальность, но это война, и мы знаем, на что идем.
- Мамука, а почему именно у грузин получается настолько хорошо наладить сотрудничество с украинской армией? Все дело в знании русского языка, или секрет в чем-то еще?
- Мы очень близки духовно, потому что украинцы были единственные, кто пришел на помощь к грузинам, и грузины это прекрасно помнят. Мы действуем параллельно с вооруженными силами Украины.
- Как вы впервые столкнулись в украинскими добровольцами в Грузии?
- Единственный раз, когда я столкнулся с украинцами - это была война в Абхазии, когда я со своим отцом находился на фронте. И Украина всегда у меня ассоциировалась с тем, что это те люди, которые нам помогли. И создание Грузинского легиона как раз ассоциировалось с теми словами, которые я услышал в детстве, когда мирное население было очень воодушевлено, когда украинцы приехали нам помогать.
И это была огромная моральная и военная поддержка, на самом деле. И в Украине до 2016 года практически не было других иностранных добровольцев, кроме грузин.
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