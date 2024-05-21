Часто думают, что освоение иностранного языка зависит больше всего от возраста и от родного языка учащегося. Айле Лехтсе и Алессандра Деци пишут, что местный опыт показывает, что успешность образовательного процесса зависит больше от мотивации целевой аудитории, языкового опыта и общих навыков к обучению. Примерно 90% беженцев, зарегистрированных на начальный курс эстонского языка, успешно завершают обучение. Однако самая большая проблема заключается в том, что у многих отсутствует мотивация начать изучать эстонский.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Два года преподавания эстонского языка беженцам из Украины: страхи, успехи и трудности (1)
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
С 2022 года Эстония стал приютом для тысяч украинцев. К настоящему времени в Эстонии живет около 30 000 украинцев, получивших статус временной защиты. Это дает им право на проживание и доступ к таким же социальным гарантиям, как у местных жителей: право на образование и работу, медицинское страхование, свободное передвижение по странам Европейского союза и многое другое.
Однако защита и гарантии для получивших в Эстонии временную защиту лиц влекут за собой также обязанность изучать эстонский язык на начальном уровне. Это необходимо для более успешной интеграции беженцев в эстонское общество, повышения их участия в социальной, культурной и повседневной жизни Эстонии, а также для улучшения их шансов на трудоустройство.
Первые бесплатные курсы на уровень А1, предназначенные украинским беженцам и включающие сто обязательных часов контактного обучения, начали проходить уже летом 2022 года. К настоящему времени курсы уже прошли или все еще проходят около 14 000 человек, что составляет почти половину от общего числа лиц, получивших временную защиту.
Беженцы предпочитают дистанционное обучение
Различные учебные учреждения предлагают свои языковые курсы как в аудитории, так и онлайн, чаще всего используя популярную платформу для веб-конференций Zoom. Опыт показывает, что беженцы предпочитают онлайн-обучение, так как это дает возможность для более гибкого графика, экономит время и усилия, а также это просто один из самых доступных видов обучения, особенно для тех, кто не проживает в большом городе или по причине каких-либо физических проблем не может принимать участие в аудиторных занятиях.
На данный момент Folkuniversitetet предоставил курсы эстонского языка на уровень А1 примерно 2500 украинцам, находящимся под временной защитой. Примерно процентов зарегистрированных заканчивают курсы успешно: для этого необходимо участвовать хотя бы в 80 процентов занятий и выполнить обязательный тест. За этими результатами стоит огромная работа, проведенная методистами и учителями.
Как происходит сам процесс обучения? Наша общая методика, которая следует требованиям Министерства культуры Эстонии, основана на коммуникативном подходе и предполагает погружение в языковую среду, т.е. обучение эстонскому языку непосредственно на эстонском языке с самого начала без языка-посредника.
Звучит страшно? На самом деле не так уж страшен черт, как его малюют. Во-первых, эффективность данной методики подтверждается множеством исследований, которые показывают, что преподавание языка без языка-посредника вынуждает мозг быстрее адаптироваться к новому языку, что существенно ускоряет процесс обучения. При этом отсутствие языка-посредника способствует углубленному пониманию лексики, грамматики и структуры языка, развитию коммуникативных навыков.
С самого начала учащиеся вынуждены использовать изучаемый язык для общения и понимания происходящего на уроке. Во-вторых, применение подобной методики в наших условиях не запрещает учащимся задавать вопросы на другом языке в случае затруднений. Конечно, такой вид обучения требует от учеников активного участия, максимальной концентрации на уроке и самостоятельной внеурочной работы.
Эффективная методика разрабатывалась долгие годы
Для осуществления такой методики Folkuniversitetet годами разрабатывал и до сих пор продолжает совершенствовать разные виды печатных и цифровых материалов. Материалы включают множество картинок, схем, аудиозаписей и интерактивные онлайн-игры. Они не только поддерживают применяемую методику, но и придают гибкость процессу изучения языка.
Несмотря на обилие и разнообразие вспомогательных материалов и усилия учителей, изучение эстонского языка для некоторых представляет трудности. Тем не менее, как показывает опыт Folkuniversitetet, успешность в изучении эстонского языка не так сильно зависит от возраста (здоровый человек в принципе способен осваивать языки на протяжении всей своей жизни) и родного языка учащегося.
Преподаватели языковых курсов отмечают, что эстонский язык не представляет особых трудностей для желающих его освоить. Произношение в целом несложное, так как читается так же, как пишется. Некоторые слова, например, по теме «мебель», запоминаются быстро. Глаголы спрягаются по всем лицам, что также схоже с украинским и русским языками. Аналогичны этим языкам и легко усваиваются и некоторые грамматические конструкции эстонского языка.
По нашему мнению, успешность образовательного процесса зависит больше от мотивации целевой аудитории, языкового опыта и общеучебных навыков. У некоторых людей отсутствует опыт изучения иностранного языка, и, следовательно, обязанность освоить язык даже на самом базовом уровне вызывает значительный стресс. У других опыт есть, но он кардинально отличается от методики, предлагаемой на наших языковых уроках.
С трудом искореняемые страхи
Обучающиеся ожидают, что учитель просто будет объяснять эстонскую грамматику по-русски в формате лекций. Многих также пугает и то, что языковые уроки предполагают активное участие, и что с самого начала придется говорить и общаться с учителем и одногруппниками на эстонском языке. К сожалению, эти убеждения очень трудно искоренить, и потому убедить учащихся в эффективности применяемой методики оказывается непросто.
Для некоторых, однако, самой большой проблемой и препятствием к освоению эстонского языка оказывается мотивация. Для выполнения большого ряда работ (в особенности в сфере IT или на позициях для низкоквалифицированной рабочей силы) знание эстонского языка не требуется, поэтому на такие должности можно устроиться, владея широко распространенными в Эстонии русским и английским языками. Таким образом, некоторые украинцы не чувствуют нужды в изучении эстонского языка, так как могут успешно общаться в своей профессиональной сфере на русском или английском языках.
Если рассматривать результаты курсов, проводимых Folkuniversitetet, то на эстонском языке начинают говорить быстрее в основном те люди, которые считают, что им необходимо знать эстонский язык. Это может быть связано как с работой и возможностью повышения квалификации, так и с решением остаться в Эстонии на длительный срок.
Число регистраций на курсы снизилось
Опросы, проводимые Folkuniversitetet по окончании курсов, показывают, что примерно 85 процентов украинцев, завершивших обучение на уровень А1, желают продолжить учить эстонский на следующем уровне. Однако основная проблема заключается в том, что число регистраций на курсы в последнее время снизилась. Причиной могут быть различные обстоятельства, такие как работа, семейные обязанности и т.п.; жизненные трудности также могут быть препятствием для изучения эстонского языка, однако мы настаиваем на обязательном изучении госязыка, поскольку это дает преимущество при ходатайстве о временной защите.
Хорошее владение государственным языком является важным, поскольку способствует улучшению взаимоотношений с жителями Эстонии и качества жизни, а также открывает новые возможности украинским беженцам.
Айле Лехтсе - директор Folkuniversitetet, руководитель проекта по преподаванию эстонского языка украинцам со статусом временной защиты.
Алессандра Деци - специалист проекта по преподаванию эстонского языка украинцам со статусом временной защиты, докторант кафедры славистики Тартуского университета.