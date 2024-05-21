Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

С 2022 года Эстония стал приютом для тысяч украинцев. К настоящему времени в Эстонии живет около 30 000 украинцев, получивших статус временной защиты. Это дает им право на проживание и доступ к таким же социальным гарантиям, как у местных жителей: право на образование и работу, медицинское страхование, свободное передвижение по странам Европейского союза и многое другое.

Однако защита и гарантии для получивших в Эстонии временную защиту лиц влекут за собой также обязанность изучать эстонский язык на начальном уровне. Это необходимо для более успешной интеграции беженцев в эстонское общество, повышения их участия в социальной, культурной и повседневной жизни Эстонии, а также для улучшения их шансов на трудоустройство.

Первые бесплатные курсы на уровень А1, предназначенные украинским беженцам и включающие сто обязательных часов контактного обучения, начали проходить уже летом 2022 года. К настоящему времени курсы уже прошли или все еще проходят около 14 000 человек, что составляет почти половину от общего числа лиц, получивших временную защиту.

Алессандра Деци, специалист проекта по преподаванию эстонского языка украинцам со статусом временной защиты, докторант кафедры славистики Тартуского университета Фото: Частный архив

Беженцы предпочитают дистанционное обучение