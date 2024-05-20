Bolt: аннулирование карт таксиста и их выдача после проверки языковых навыков удвоит тарифы

Коалиция обосновала это планами разработать новый комплексный Закон о языке. При этом Языковой департамент испытывает трудности с надзором за соблюдением языковых требований.

Что касается таксистов, то Министерство образования и науки выступает за полную перезагрузку, то есть за отмену действующих карт и их повторную выдачу после проверки на знание языка.

Bolt, в свою очередь, предупреждает, что это может привести к сокращению работающих через платформу водителей в два раза, в результате чего срок ожидания станет дольше, а цены удвоятся.