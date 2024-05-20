В Эммасте, на острове Хийумаа, мужчина, поссорившийся со своими домочадцами, пытался поджечь с помощью бензина частный дом. Поджигателя задержала полиция.
На Хийумаа поссорившийся с членами семьи мужчина разлил в комнате бензин и поджег его
Перевод: Павел Соболев
61-летний мужчина поссорился с членами своей семьи, разлил в комнате бензин и поджег его. При этом в помещении находились жена поджигателя и взрослый сын, которым удалось сразу же потушить пожар.
Полиция задержала 61-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
Полиция возбудила уголовное дело для расследования инцидента по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей поджог.