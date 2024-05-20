Пн, 20.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На Хийумаа поссорившийся с членами семьи мужчина разлил в комнате бензин и поджег его

Postimees
Copy
Канистра с бензином. Иллюстративное фото.
Канистра с бензином. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В Эммасте, на острове Хийумаа, мужчина, поссорившийся со своими домочадцами, пытался поджечь с помощью бензина частный дом. Поджигателя задержала полиция.

Перевод: Павел Соболев

61-летний мужчина поссорился с членами своей семьи, разлил в комнате бензин и поджег его. При этом в помещении находились жена поджигателя и взрослый сын, которым удалось сразу же потушить пожар.

Полиция задержала 61-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Точные обстоятельства инцидента выясняются.

Полиция возбудила уголовное дело для расследования инцидента по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей поджог.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх