В первом квартале 2024 года средняя пенсия по старости составила в Эстонии 700 евро и 90 центов в месяц, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В Эстонии средняя пенсия по старости превысила 700 евро
По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя пенсия по старости выросла на 13,1% или на 81,63 евро.
Средняя пенсия в первом квартале выросла в годовом сравнении с 611,2 до 692 евро.
По состоянию на 1 января 2024 года в Эстонии проживал 325 681 пенсионер. Большая часть пенсионеров, или 310 202 человека - это пенсионеры по старости.