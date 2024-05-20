Полиция просит помощи в поисках 13-летнего мальчика, который покинул свой дом в прошлую пятницу и до сих пор не вернулся.
Полиция объявила в розыск сбежавшего из дома 13-летнего мальчика
Родственники сообщили полиции в воскресенье днем, что 13-летний Йоозеп исчез 17 мая. Он покинул свой дом в волости Рыуге в Вырумаа и до сих пор не вернулся.
Выходя из дома, мальчик упомянул, что собирается в Выру, но сегодня утром он воспользовался своей банковской картой в Валга. Описание мальчика передано патрульным, поиски ребенка продолжаются.
Рост Йоозепа около 170 см, у него темные волосы. Когда он вышел из дома, он был одет в белую футболку, белые шорты и кроссовки. Также у него при себе был черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто в последние дни видел изображенного на снимке мальчика, звонить по номеру 112.