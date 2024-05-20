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Полиция объявила в розыск сбежавшего из дома 13-летнего мальчика

rus.postimees.ee
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Полиция объявила в розыск 13-летнего Йоозепа.
Полиция объявила в розыск 13-летнего Йоозепа. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 13-летнего мальчика, который покинул свой дом в прошлую пятницу и до сих пор не вернулся.

Родственники сообщили полиции в воскресенье днем, что 13-летний Йоозеп исчез 17 мая. Он покинул свой дом в волости Рыуге в Вырумаа и до сих пор не вернулся.

Выходя из дома, мальчик упомянул, что собирается в Выру, но сегодня утром он воспользовался своей банковской картой в Валга. Описание мальчика передано патрульным, поиски ребенка продолжаются.

Рост Йоозепа около 170 см, у него темные волосы. Когда он вышел из дома, он был одет в белую футболку, белые шорты и кроссовки. Также у него при себе был черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто в последние дни видел изображенного на снимке мальчика, звонить по номеру 112.

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