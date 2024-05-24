ГАЛЕРЕЯ «Секс-шоп превратят в общежитие для беженцев?»: жители Эстонии обеспокоены судьбой здания

В группе «Таллиннцы» в Facebook появился пост, посвященный зданию по адресу Вана-Нарва маантеэ, 20B в Маарду, которое, судя по фотографиям, готовят к реновации. Жители Эстонии обеспокоены его судьбой.
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По словам автора поста, здание 30 лет находилось без присмотра и потеряло приличный вид, однако внезапно его сталиготовить к реновации. «Правда, кто туда может въехать - большой вопрос. Там площадь всех этажей космическая», - добавил автор поста.