Миксер: едва ли сейчас много народа в Иране оплакивает запятнавшего себя кровавыми преступлениями президента

«Стоит отметить тот факт, что Раиси был значительно ближе к Хаменеи, чем любой из его предшественников, включая даже ярого консервативного президента Махмуда Ахмадинежада. Лишь несколько месяцев назад стало известно, что Хаменеи назначил Раиси в комитет из трех человек, который должен выбрать преемника в случае смерти 85-летнего религиозного лидера. Также неоднократно высказывались предположения о возможности того, что сам Раиси может стать верховным религиозным лидером Исламской Республики после ухода Хаменеи.

Учитывая все обстоятельства, по мнению Миксера, вполне возможно, что роль Раиси как ожидаемого ключевого игрока в борьбе за статус преемника Хаменеи была стратегически даже более важной, чем его деятельность на посту президента.

Миксер отметил, что на протяжении многих лет Раиси руководил подавлением нескольких антирежимных демонстраций: «Наверное, среди иранского народа не так много людей, которые горько плачут по президенту с окровавленными руками. Однако пока рано прогнозировать, может ли смерть Раиси стать тем триггером, который разожжет негодование народа против действующей власти до такой степени, что оно сможет пошатнуть основы режима. Однако нет никаких сомнений в том, что Хаменеи готов подавить любые общественные беспорядки со всей силой и жестокостью своего аппарата безопасности».

«Интересные политические времена также могут временно повлиять на способность иранских органов безопасности оказывать поддержку своим сателлитам и террористическим группировкам, поддерживаемым Тегераном, но я смею полагать, что долгосрочных и фундаментальных изменений в деструктивном региональном поведении Ирана нельзя ожидать до тех пор, пока теократический режим аятоллы не падет», - заявил член Европарламента.