Открытие американских ученых: при сепсисе спасение может прийти от всем известного лекарства

Перевод: Павел Соболев

Хотя парацетамол не полностью исключил смертность пациентов с сепсисом, он принес наибольшую пользу тем, кто подвергался наибольшему риску повреждения органов. Этим пациентам требовалось меньше искусственной поддержки дыхания, и у них наблюдалось небольшое, хотя остающееся на уровне статистической погрешности, снижение смертности, сообщает Medical Xpress.

Сепсис - это неконтролируемая и крайняя реакция организма на инфекцию. Во время сепсиса аномально большое количество эритроцитов повреждается и погибает. При этом они выделяют в кровоток так называемый «бесклеточный гемоглобин». Организм не может удалить избыток гемоглобина, что может привести к повреждению органов.

Предыдущие исследования показали, что помимо облегчения боли и снижения температуры парацетамол также блокирует вредное воздействие бесклеточного гемоглобина на легкие, которые подвергаются высокому риску поражения при сепсисе. Ограниченные исследования показали, что парацетамол может работать лучше у пациентов с более тяжелым сепсисом, то есть при лечении пациентов с более высоким уровнем бесклеточного гемоглобина, что связано с более высоким риском ОРДС и смерти.

Исследователи отметили, что выявление высокого уровня бесклеточного гемоглобина в качестве биомаркера может стать прорывом, поскольку поможет быстро определить, какие пациенты с сепсисом могут получать лечение парацетамолом.

Результаты показали, что внутривенное введение парацетамола безопасно для всех пациентов с сепсисом. Было обнаружено, что повреждение органов было значительно ниже в группе парацетамола, чем в группе плацебо, как и количество случаев возникновения ОРДС в течение первых семи дней после госпитализации.