Объявлен конкурс Есть желающие построить новый теледом?

В рамках открытого тендера определится генеральный подрядчик строительства нового теледома.

Архитектурный проект подготовила компания Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, которая еще в 2019 году победила в соответствующем международном конкурсе.

Цель закупки - строительство нового здания теледома с сопутствующими объектами в установленные сроки и с оптимальными затратами, согласно основному контракту, который будет отвечать требованиям заказчика и действующего законодательства.

В числе прочего генподрядчик должен обеспечить целостность, функциональность, энергоэффективность, долговечность и долговечность объекта закупки.

Новое здание телецентра, построенное по заказу ERR, будет расположено в Таллинне по адресу ул. Крейцвальди, 14 / ул. Гонсиори, 21.

В мае прошлого года Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку комплекса зданий, основанную на проекте Kadarik Tüür Arhitektid.

Структуры ERR в настоящее время располагаются в четырех зданиях, соединенных попарно.

Ранее руководство ERR планировало построить новое здание на участке площадью 24 000 квадратных метров в Ярве по адресу ул. Туйсу, 21, однако в 2012 году проект был приостановлен из-за экономических трудностей.

Срок подачи предложений – 10 сентября 2024 года. Ориентировочная стоимость госзакупки без учета налога с оборота составляет 54,5 миллиона евро.

Контракт с генподрядчиком планируется подписать на 32 месяца. Таким образом, новый теледом должен быть построен в 2027 году.

ERR намерена продать здания по адресу ул. Фельманни, 12, Фельманни, 10 и ул. Гонсиори, 27 в связи с их полной амортизацией.

Технические данные нового теледома: Площадь под застройку: 4961 м2. Этажность: 6/-1. Закрытая чистая площадь здания: надземная 12 469 м2, подземная 4 546 м2. Закрытая общая площадь здания: надземная 14 455 м2, подземная 4 879 м2.