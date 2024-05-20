Предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) объявило открытый тендер на строительство нового теледома для Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR). Ожидаемая стоимость закупки составляет 54,5 миллиона евро.
Объявлен конкурс ⟩ Есть желающие построить новый теледом?
В рамках открытого тендера определится генеральный подрядчик строительства нового теледома.
Архитектурный проект подготовила компания Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, которая еще в 2019 году победила в соответствующем международном конкурсе.
Цель закупки - строительство нового здания теледома с сопутствующими объектами в установленные сроки и с оптимальными затратами, согласно основному контракту, который будет отвечать требованиям заказчика и действующего законодательства.
В числе прочего генподрядчик должен обеспечить целостность, функциональность, энергоэффективность, долговечность и долговечность объекта закупки.
Новое здание телецентра, построенное по заказу ERR, будет расположено в Таллинне по адресу ул. Крейцвальди, 14 / ул. Гонсиори, 21.
В мае прошлого года Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку комплекса зданий, основанную на проекте Kadarik Tüür Arhitektid.
Структуры ERR в настоящее время располагаются в четырех зданиях, соединенных попарно.
Ранее руководство ERR планировало построить новое здание на участке площадью 24 000 квадратных метров в Ярве по адресу ул. Туйсу, 21, однако в 2012 году проект был приостановлен из-за экономических трудностей.
Срок подачи предложений – 10 сентября 2024 года. Ориентировочная стоимость госзакупки без учета налога с оборота составляет 54,5 миллиона евро.
Контракт с генподрядчиком планируется подписать на 32 месяца. Таким образом, новый теледом должен быть построен в 2027 году.
ERR намерена продать здания по адресу ул. Фельманни, 12, Фельманни, 10 и ул. Гонсиори, 27 в связи с их полной амортизацией.
Технические данные нового теледома:
Площадь под застройку: 4961 м2.
Этажность: 6/-1.
Закрытая чистая площадь здания: надземная 12 469 м2, подземная 4 546 м2.
Закрытая общая площадь здания: надземная 14 455 м2, подземная 4 879 м2.