Сегодня обилие плохих новостей в СМИ - неизбежный признак времени, но уставшее от войны и экономических проблем общество нуждается в положительных эмоциях. В минувшее воскресенье их можно было получить в огромном количестве в столичном музее под открытым небом, где прошел фестиваль с музыкой, развлечениями, красивой одеждой и вкусной едой. Правда, еда очень быстро закончилась из-за большого ажиотажа.
фотогалерея ⟩ Мыльные пузыри, тактическая медицина, футбол и колбаса. Зачем людям массовые праздники?
19 мая, в музее под открытым небом в Таллинне прошел фестиваль национальных культур «Вышиванка объединяет». Фестиваль в этом году проводился во второй раз и был посвящен Дню вышиванки и Году богатства культур 2024 в Эстонии.
Желающих отдахнуть оказалось предостаточно - в воскресенье у бокового входа в музей было не припарковаться. Люди приехали на праздник целыми семьями. Несмотря на то, что территория музея достаточно большая, заблудиться было невозможно - двигаться можно было на звуки музыки и на запах копченого мяса.
Никакой единой программы - полная свобода!
Пока на сцене отрабатывают свой концерный номер девочки в народных костюмах, за сценой подростки в шароварах и вышиванках играют в футбол. Видимо, ждать своей очереди для выхода на танцплощадку веселее с мячом. Кому не хочется бегать за мячом, те с большим энтузиазмом надувают мыльные пузыри.
Весна в этом году здорово запоздала и первые теплые дни стали отличным поводом надеть что-то яркое и летнее. Подавляющее большинство гостей всех возрастов пришли в вышиванках. У кого такой одежды дома не нашлось, те могли купить вышитую сорочку или футболку с ярким принтом тут же с любого из многочисленных лотков на ярмарке.
Видимо, у гостей фестиваля на свежем воздухе быстро разыгрывался аппетит. Уже через четыре часа после открытия у многих ресторанов на фудкорте еда почти закончилась. Подхожу к ресторану Borsch & Varenyk, где, судя по ценникам, предлагают борщ, голубцы, домашнюю колбасу с гарнирами и разные виды наливок.
На часах всего 4 часа дня, а голубцы и борщ уже закончились, а на огромной сковородке одиноко шипят последние четыре колбаски. Хотя закуски практически не осталось, к продавцу Инессе стоит очередь за наливками и кофе. «В прошлом году у нас было четыре точки питания на фудкорте, в этом году мы добавили еще четыре, но еды явно на всех желающих не хватало, - говорит организатор праздника Инна Гордиенко. - Если бы я могла предвидеть такой ажиотаж, я заказала бы десять точек!»
Забираю свой кофе и иду в разноцветную толпу. Практически сразу натыкаюсь на коллегу в изумительно красивой вышиванке - журналиста Радио4 Петра Сушкова.
«Нет, я не украинец, - смеется Сушков, - но я чувствую с Украиной сильнейшую связь. После начала военного вторжения стало очевидно, что Украина стоит на защите ценностей, от сохранности которых зависит будущее и Эстонии в том числе, зависит будущее всего нашего уклада. Украинская культура сегодня олицетворяет ценности, которые важны для меня. Поэтому хочется быть приобщенным к ней. Плюс она сейчас под угрозой, имперская машина ее уничтожала долгие столетия и мы в силах этому помешать».
Прощаюсь с Петром и тут же вижу, что навстречу мне плывет человек с окладистой бородой, в темных очках и шляпе. Мне очевидно, что шляпа и очки принадлежат послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко, поэтому грех не спросить, для него такой праздник - это отдых, или все же работа. «Такие мероприятия хороши тем, что можно и отдохнуть, и поговорить о важном, но в непринужденной атмосфере», - говорит посол.
По словам посла Кононенко, Эстония - страна для дипломата несложная. «Мне не приходится тратить время и ресурсы на то, чтобы убеждать чиновников, политиков и людей, что мы мирная страна, которой нужно помочь. То, что сейчас происходит с Украиной, не должно повториться больше нигде и эстонцы это прекрасно понимают». Его слова подтверждают два суровых резервиста в форме Кайтселийта, которые приехали на фестивать пообщаться с людьми. У их стенда собралась изрядная толпа. Айво Аверин, руководитель по коммуникациям академического объединения Таллиннской дружины Кайтселийта, рассказал Rus.Postimees, что Кайтселийт работает на массовых мероприятия практически все лето.
Представители Кайтселийта расположились у стены крестьянского дома со своим столом, полным приспособлений, который может понадобиться солдату. «Мы рассказываем гостям праздника, что такое наша организация, для чего она нужна, как мы учимся и тренируемся». То, что мы видим на столике - турникеты, ножницы, другие предметы для тактической медицины - это не товар на продажу, а лишь демонстрационный набор.
«Наши украинские друзья и коллеги нас пригласили, - сказал Авирен. Сейчас мы тут вдвоем с коллегой Оямаа, третий где-то тоже бродит по территории (смеется). Ну и утром были две девушки от Кайтселийта».
Интересующихся Кайтселитом гостей фестиваля вокруг стола хватает и они задают много вопросов. Чтобы задать вопросы журналисту пришлось набраться терпения и ждать. «Мы часто так выходим в народ, - рассказывает Аверин. - На День Европы, 9 мая, а также в День ветеранов мы были на площади Вабадузе и тоже показывали людям наш тактмед, которым сейчас пользуется пехота в боевых условиях».
Аверин говорит, что такие выходы в люди - это возможность напомнить людям о существовании Кайтселийта, о его задачах и о том, что эта организация - часть народа, которая в случае необходимости готова защищать страну.