фотогалерея Мыльные пузыри, тактическая медицина, футбол и колбаса. Зачем людям массовые праздники?

На часах всего 4 часа дня, а голубцы и борщ уже закончились, а на огромной сковородке одиноко шипят последние четыре колбаски. Хотя закуски практически не осталось, к продавцу Инессе стоит очередь за наливками и кофе. «В прошлом году у нас было четыре точки питания на фудкорте, в этом году мы добавили еще четыре, но еды явно на всех желающих не хватало, - говорит организатор праздника Инна Гордиенко. - Если бы я могла предвидеть такой ажиотаж, я заказала бы десять точек!»

Забираю свой кофе и иду в разноцветную толпу. Практически сразу натыкаюсь на коллегу в изумительно красивой вышиванке - журналиста Радио4 Петра Сушкова.

«Нет, я не украинец, - смеется Сушков, - но я чувствую с Украиной сильнейшую связь. После начала военного вторжения стало очевидно, что Украина стоит на защите ценностей, от сохранности которых зависит будущее и Эстонии в том числе, зависит будущее всего нашего уклада. Украинская культура сегодня олицетворяет ценности, которые важны для меня. Поэтому хочется быть приобщенным к ней. Плюс она сейчас под угрозой, имперская машина ее уничтожала долгие столетия и мы в силах этому помешать».

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко. Фото: Sergei Fridman photography