ФОТО Таллиннский общественный транспорт обзавелся новым диспетчерским центром

«Диспетчерский центр будет управлять всем движением общественного транспорта в режиме реального времени. Если возникают пробки, мы сразу получаем общее представление и можем найти решения, позволяющие максимально точно следовать графику, несмотря на препятствия. От нас не скроются опасные дорожные ситуации, когда кто-то вторгается в транспортный поток и заставляет автобус резко затормозить. Если возникнет чрезвычайная ситуация, мы можем немедленно начать поиск резервов, выслать техническую помощь и дорожный патруль для исправления ситуации и организации движения на месте происшествия», - сказал Тармо Лай, директор диспетчерского центра TLT.

«Безусловно, это нововведение - большой скачок в развитии всего TLT. Таким образом мы можем сделать систему более стабильной в работе и еще более целенаправленной на каждом этапе, поскольку сокращаются процессы принятия решений и цепочки передачи распоряжений. Можно констатировать, что если в случае крупного кризиса весь город останется без света, а интернет и средства связи будут отключены, диспетчерский центр управления TLT продолжит работать и общественный транспорт останется в строю, потому что мы также вложили средства в резервный генератор, который в случае необходимости обеспечит электроснабжение, покрывая не только потребности диспетчерского центра, но и заправку автобусов, работу мастерских, моек, а также работу электросистемы офисного здания», - рассказал член правления TLT Кайдо Падар.