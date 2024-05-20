Bloomberg: из-за санкций российские танкеры с нефтью простаивают месяцами

По данным издания, 40 российских судов попали под американские санкции осенью 2023 года. Как правило, поводом для их наложения становилось нарушение ценового лимита на нефть из РФ. Bloomberg пишет, что всего один из подсанкционных танкеров, «СКФ Приморье», забрал груз в порту и направляется в Азию.

Как пишет издание, подобный эффект может указывать на то, что США могут нарушить цепочку нефтяных поставок Москвы, если захотят. При этом отмечается, что в настоящий момент под ограничениями находится лишь малая часть теневого флота, который был создан с помощью прокси-компаний РФ ради обхода введенных в ее отношении международных ограничений.