МНЕНИЕ Слова Каи Каллас о расходах на оборону вводят общество в заблуждение и являются опасными

Перевод: Павел Соболев

Выставление на первый план расходов на оборону, когда речь идет о большом дефиците госбюджета и повышении налогов, не является разовой или случайной ошибкой. Общий рост бюджета (измеряющийся в миллиардах) на целый порядок превышает рост расходов на государственную оборону (измеряющийся в сотнях миллионов) - за два года госбюджет Эстонии увеличился на 6,4 млрд евро, расходы на оборону - на 557 млн евро.

Партия реформ и кое-кто еще в течение нескольких лет оправдывали дефицит расходами на оборону. Это сознательный пиар-ход. Премьер-министр скрывает то, за что ей стыдно (повышение налогов, дефицит бюджета), за тем, что все считают необходимым (расходы на оборону).

Если премьер-министр представляет расходы на оборону как свой собственный пиар-щит, то она в одиночку ставит под угрозу ту же самую государственную оборону. Особенно в случае наличия политического консенсуса в том, что необходимо существенно увеличить расходы на оборону.

Ложь в этом вопросе очень опасна

Своими промахами, которые они считают ловким пиар-ходом, представители власти создают у людей совершенно ложное впечатление, что с бюджетом все было бы прекрасно, если бы не приходилось так много тратить на армию.