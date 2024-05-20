Премьер-министр Кая Каллас с изрядным спокойствием утверждает, что причиной бюджетного дефицита Эстонии является рост расходов на оборону. Это ложное утверждение влечет за собой раскол в обществе: растет число людей, которые считают, что Эстония была бы гораздо более богатой страной, если бы нам не приходилось тратить так много на армию, пишет Марти Аавик (Партия правых).
МНЕНИЕ ⟩ Слова Каи Каллас о расходах на оборону вводят общество в заблуждение и являются опасными
Перевод: Павел Соболев
Выставление на первый план расходов на оборону, когда речь идет о большом дефиците госбюджета и повышении налогов, не является разовой или случайной ошибкой. Общий рост бюджета (измеряющийся в миллиардах) на целый порядок превышает рост расходов на государственную оборону (измеряющийся в сотнях миллионов) - за два года госбюджет Эстонии увеличился на 6,4 млрд евро, расходы на оборону - на 557 млн евро.
Партия реформ и кое-кто еще в течение нескольких лет оправдывали дефицит расходами на оборону. Это сознательный пиар-ход. Премьер-министр скрывает то, за что ей стыдно (повышение налогов, дефицит бюджета), за тем, что все считают необходимым (расходы на оборону).
Если премьер-министр представляет расходы на оборону как свой собственный пиар-щит, то она в одиночку ставит под угрозу ту же самую государственную оборону. Особенно в случае наличия политического консенсуса в том, что необходимо существенно увеличить расходы на оборону.
Ложь в этом вопросе очень опасна
Своими промахами, которые они считают ловким пиар-ходом, представители власти создают у людей совершенно ложное впечатление, что с бюджетом все было бы прекрасно, если бы не приходилось так много тратить на армию.
На самом деле, конечно, нам нужно больше тратить на оборону. Поскольку мы точно не знаем будущего, то вовсе не исключена необходимость существенного увеличения расходов на оборону: даже нынешние три процента от ВВП не представляют собой ничего особенного по сравнению с расходами на оборону западноевропейских стран, укреплявшихся перед угрозой советской России во время холодной войны.
Также досадно, что премьер-министр выступает с такой вводящей в заблуждение риторикой на конференции Леннарта Мери, то есть перед зарубежными СМИ. Как бывший журналист могу заверить, что кое-где до сих пор к проверке фактов относятся очень серьезно.
Если вас поймают на подтасовке и обмане, это означает падение доверия. Это было бы очень обидно, потому что ведь идея разговоров о повышении расходов на оборону перед международной аудиторией состоит в том, чтобы побудить другие страны свободного мира очнуться и начать защищать себя.
Командующий Силами обороны Мартин Херем отодвинул факты в сторону от разговоров правительственных политиков. За два года расходы госбюджета Эстонии выросли на 6,4 млрд евро, расходы на оборону - на 557 млн евро.