Таллиннцам представят проект нового пешеходного туннеля в Кристийне

«Пешеходы смогут безопасно и удобно пользоваться туннелем на Палдиском шоссе, а велосипедисты - новой велодорожкой. Согласно проведенному анализу, на дороге сохранится очень хорошая пропускная способность для личного и общественного транспорта, и от сокращения автомобильных пробок выиграют все», - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

Пешеходный туннель, который планируется построить на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Техника, обеспечит безопасное пересечение железнодорожной дороги и более удобно соединит районы Кристийне, Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Согласно проекту, пешеходы будут направлены в новый освещенный туннель вместо нынешнего узкого тротуара под железнодорожным виадуком, благодаря чему движение станет значительно безопаснее.

На встречу, которая пройдет в интернет-среде, приглашаются желающие более подробно ознакомиться с проектом, получить информацию о строительных работах и при необходимости задать вопросы непосредственно проектировщикам или представителям районов города. Публичная презентация проекта состоится в Microsoft Teams. Нужно зайти по адресу https://tinyurl.com/paldiskimnttunnel, скачивать приложение Teams не нужно, при этом желательно использовать браузеры Microsoft Edge или Chrome.

Встреча будет записана и в дальнейшем доступна к просмотру по адресу tallinn.ee/paldiskitehnikatunnel.