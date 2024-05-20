Рихо Террас: в поведении Яны Тоом есть четкая закономерность

«Патриарх Кирилл остается для Эстонской православной церкви Московского патриархата главой церкви и религиозным лидером, деятельность которого по поддержке российской агрессии в Украине не получила однозначного осуждения со стороны высшего духовенства здесь. Для любой общины, действующей в Эстонии, просто неуместно поддерживать канонические или предполагаемые кровные связи с церковью, которая называет массовые убийства на Украине священной войной и находится под руководством марионетки Кремля», - заявил Террас.