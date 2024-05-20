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Рихо Террас: в поведении Яны Тоом есть четкая закономерность

Rus.Postimees
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Яна Тоом.
Яна Тоом. Фото: Konstantin Sednev

Помощь члена Европарламента Яны Тоом (Центристская партия) в поисках адвокатов для Эстонской православной церкви Московского патриархата является еще одним примером принятых ею решений, которые работают против интересов Эстонии, заявил евродепутат Рихо Террас («Отечество»).

«Патриарх Кирилл остается для Эстонской православной церкви Московского патриархата главой церкви и религиозным лидером, деятельность которого по поддержке российской агрессии в Украине не получила однозначного осуждения со стороны высшего духовенства здесь. Для любой общины, действующей в Эстонии, просто неуместно поддерживать канонические или предполагаемые кровные связи с церковью, которая называет массовые убийства на Украине священной войной и находится под руководством марионетки Кремля», - заявил Террас.

По словам Терраса, Тоом как член Европарламента неоднократно участвовала в инициативах, критикующих Эстонию. Последним крупным скандалом стала оплата судебных издержек людей, которых Эстония решила депортировать из соображений безопасности.

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