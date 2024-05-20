Помощь члена Европарламента Яны Тоом (Центристская партия) в поисках адвокатов для Эстонской православной церкви Московского патриархата является еще одним примером принятых ею решений, которые работают против интересов Эстонии, заявил евродепутат Рихо Террас («Отечество»).
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Рихо Террас: в поведении Яны Тоом есть четкая закономерность
«Патриарх Кирилл остается для Эстонской православной церкви Московского патриархата главой церкви и религиозным лидером, деятельность которого по поддержке российской агрессии в Украине не получила однозначного осуждения со стороны высшего духовенства здесь. Для любой общины, действующей в Эстонии, просто неуместно поддерживать канонические или предполагаемые кровные связи с церковью, которая называет массовые убийства на Украине священной войной и находится под руководством марионетки Кремля», - заявил Террас.