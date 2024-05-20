Прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

В официальном сообщении, опубликованном на сайте МУС, Хан пишет, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Санвар, глава политического крыла группировки Исмаил Хания, а также лидер ее военных подразделений Мохаммед Диаб аль-Масри виновны в преступлениях против человечности, а также в военных преступлениях.

В заявлении Хана Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант названы виновными среди прочего в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.

Теперь судьям МУС предстоит решить, есть ли доказательства, позволяющие принять решение об аресте.

Пока неизвестно, какое именно время понадобится суду для рассмотрения дела. Как передают корреспонденты Би-би-си, иногда с момента появления прокурорского запроса до решения об ордере на арест проходят несколько недель или даже месяцев.

Ранее Нетаньяху говорил, что если МУС суд выдаст ордера на арест правительственных чиновников по обвинениям, связанным с ведением Израилем войны против ХАМАС, это будет скандал исторического масштаба.

В последние дни израильские официальные лица выражали обеспокоенность тем, что МУС готовит ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников, что стало бы самым серьезным международным юридическим действием, предпринятым против Израиля с момента начала войны в Газе в октябре прошлого года.