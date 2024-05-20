Лаврова указала , что в ближайшие дни она не будет комментировать эту тему, но позже опубликует открытое письмо: когда почувствует, что полностью довольна текстом.

«Большое спасибо за ваше внимание и поддержку! За последнюю неделю я получила огромное количество лайков, комментариев, личных сообщений, имейлов и звонков от самых разных людей в Эстонии на трех языках. Вы так меня любите и цените! Какое же это счастье, когда с тобой такие люди! Спасибо!» - написала Лаврова.