Принявшая вчера вечером решение отказаться от претензий на должность старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова опубликовала в социальной сети пост, в котором пообещала чуть позже выступить с открытым письмом, в котором она поделится мнением о душевном здоровье эстонского общества.
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Несостоявшаяся старейшина Ласнамяэ: в открытом письме дам оценку душевному здоровью общества (1)
Лаврова указала, что в ближайшие дни она не будет комментировать эту тему, но позже опубликует открытое письмо: когда почувствует, что полностью довольна текстом.