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Несостоявшаяся старейшина Ласнамяэ: в открытом письме дам оценку душевному здоровью общества (1)

rus.postimees.ee
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Татьяна Лаврова.
Татьяна Лаврова. Фото: Eero Vabamägi

Принявшая вчера вечером решение отказаться от претензий на должность старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова опубликовала в социальной сети пост, в котором пообещала чуть позже выступить с открытым письмом, в котором она поделится мнением о душевном здоровье эстонского общества.

Лаврова указала, что в ближайшие дни она не будет комментировать эту тему, но позже опубликует открытое письмо: когда почувствует, что полностью довольна текстом.

«Большое спасибо за ваше внимание и поддержку! За последнюю неделю я получила огромное количество лайков, комментариев, личных сообщений, имейлов и звонков от самых разных людей в Эстонии на трех языках. Вы так меня любите и цените! Какое же это счастье, когда с тобой такие люди! Спасибо!» - написала Лаврова.

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