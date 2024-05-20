Родители первоклассников получат информацию о зачислении детей в школы по месту жительства

Родители, подавшие заявление через портал eKool, получат по указанному ими в этой системе адресу электронной почты соответствующее приглашение от школы. Подтвердить зачисление своего ребенка следует в системе eKool. Если родитель не является пользователем eKool, для подтверждения места необходимо обратиться в назначенную ребенку школу.

Вице-мэр Алексей Яшин напоминает родителям, что, хотя всем детям в Таллинне гарантировано место в одной из муниципальных школ по месту жительства, необходимо подтвердить согласие с назначенным местом.

«Это очень важно, поскольку если к назначенному сроку родитель не сообщит школе о своем согласии, место будет признано вакантным и заполнено согласно правилам приема. Подтверждение места гарантирует, что ребенок сможет пойти в ту школу, о которой семья была уведомлена»,- сказал Яшин.

Департамент образования назначает место в школе всем детям, достигшим школьного возраста (то есть тем, кому до 1 октября текущего года исполнится 7 лет), даже если заявление не было подано. В таком случае информация о школе отправляется по почте на адрес регистрации ребенка, согласно данным регистра населения. Назначение школы по месту жительства происходит на основании Закона об основной школе и гимназии.

Закон предусматривает, что в приоритетном порядке учитывается близость места жительства ребенка к школе, а также обучение братьев и сестер в той же школе. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если назначенная департаментом школа ребенку не подходит, родители могут выбрать другую при условии наличия в свободных мест. В таком случае после 10 июня следует обратиться с соответствующим заявлением напрямую в выбранную школу.

Согласно данным регистра народонаселения в этом году в Таллинне в первые классы должны пойти 4677 детей (по состоянию на 20.05.2024). Место в таллиннской муниципальной школе получили 3967 детей.

Более 400 детей начинают обучение в частных школах или в других местах в Эстонии, а 136 - за границей. В шестилетнем возрасте в этом году в школу отправятся 259 детей, а 129 детей получили рекомендацию пойти в первый класс позднее.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Таллиннского департамента образования.