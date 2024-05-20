В связи с аварией, участниками которой на 23-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Харьюмаа стали четыре автомобиля, участок дороги закрыт в обе стороны.
В Харьюмаа столкнулись четыре автомобиля: движение полностью перекрыто
Сегодня, 20 мая, в 14:40 в центр тревоги сообщили о ДТП на 23-м километре Таллинн-Рапла-Тюри. Столкнулись Honda, Mercedes-Benz, Škoda и Dacia, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
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На месте происшествия движение закрыто с 20-й по 26-й километр. Движение перенаправлено через шоссе Тагади-Куртна и шоссе Вайдла-Урге. По возможности избегайте этот район.