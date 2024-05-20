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В Харьюмаа столкнулись четыре автомобиля: движение полностью перекрыто

Rus.Postimees
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Elmo Riig

В связи с аварией, участниками которой на 23-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Харьюмаа стали четыре автомобиля, участок дороги закрыт в обе стороны.

Сегодня, 20 мая, в 14:40 в центр тревоги сообщили о ДТП на 23-м километре Таллинн-Рапла-Тюри. Столкнулись Honda, Mercedes-Benz, Škoda и Dacia, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Скорая помощь доставила в больницу 32-летнего водителя Mercedes-Benz

На месте происшествия движение закрыто с 20-й по 26-й километр. Движение перенаправлено через шоссе Тагади-Куртна и шоссе Вайдла-Урге. По возможности избегайте этот район.

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