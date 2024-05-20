Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассмотрение по существу дела режиссера Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о девушках из России, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. Ни Беркович, ни Петрийчук не признают вины. Им грозит до семи лет лишения свободы.
«Я поставила спектакль с целью профилактики терроризма». Начался суд над Женей Беркович и Светланой Петрийчук
Перед началом рассмотрения дела Женю Беркович и Светлану Петрийчук доставили в зал заседаний из СИЗО. Перед появлением конвоя приставы запретили присутствующим в зале журналистам, родственникам и знакомым девушек как-либо приветствовать подсудимых, сообщает «Медиазона».
Фигуранток дела провели по коридору в полной тишине, пишет издание.
В первый день суда прокурор Екатерина Денисова зачитала обвинительное заключение. Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за созданного ими спектакля о девушках из России, которые решили уехать в Сирию к своим женихам-исламистам.
По версии обвинения, Петрийчук, «разделяя крайне агрессивные идеологии ислама» и «сформировав для себя положительное мнение» об «Исламском государстве» (признано в России террористической организацией и запрещено), написала пьесу «Финист Ясный Сокол», цитирует прокурора корреспондент «Медиазоны». Текст пьесы, считает обвинение, содержит признаки оправдания и пропаганды терроризма.
У Беркович, как полагает обвинение, после прочтения пьесы возник «преступный умысел» «публичных заявлений о признании идеологии терроризма правильной».
Показ спектакля, как следует из текста обвинительного заключения, Петрийчук и Беркович организовали якобы «с целью публичного оправдания терроризма».
Показы спектакля «Финист Ясный Сокол» проходили в Москве, Петербурге и Екатеринбурге с 2020 по 2022 годы. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам. Положительные отзывы о нем дали в том числе представители ФСИН, говорил ранее адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин.
«Преступная роль» Петрийчук, как считает гособвинение, заключается в «предоставлении текста и контроле за постановкой», Беркович - в поиске площадок для показа спектакля, работе с актерами и распространении публикаций о пьесе.
Обе подсудимые не признали вину и не согласились с доводами обвинения.
Как сказала в суде Светлана Петрийчук, «исламские радикалы вряд ли пользовались бы театром» для пропаганды своей идеологии. «Потому что вроде бы они искусство запрещают», — цитируют свою подзащитные адвокаты (здесь и далее - цитата по телеграм-каналу «Адвокаты PRO людей»).
По словам Петрийчук, целью пьесы было не оправдать запрещенную в России организацию, а как раз наоборот - предупредить распространение агрессивных идей.
Беркович подчеркнула, что «поставила спектакль с целью профилактики терроризма». «Он таким и получился», - считает она.
«Я ем свинину, фотографируюсь на пляже»
Беркович, говоря о своей невиновности, настаивала, что «не испытывала чувство единства с участниками террористических организаций и не разделяла религиозные убеждения, хоть как-то связанные с оправданием терроризма».
«Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, никаких. Я никогда не носила хиджаб. Я состою в светском браке с нерелигиозным мужчиной. Я ем свинину, фотографируюсь на пляже […] Невозможно при всем выше сказанном быть исламисткой», - заявила Беркович в суде.
Она напомнила, что во время обыска в ее квартире в мае прошлого года не было обнаружено ничего, что могло бы указывать на ее связь с радикальным исламом. Адвокат Беркович Ксения Карпинская подтвердила, что никакой экстремистской литературы или чего-либо относящегося к исламу у ее подзащитной не изъяли.
Экспертизы от ФБС и «деструктологов»
Обвинение базируется на выводах экспертизы, проведенной сотрудником экспертной службы ФСБ Светланой Мочаловой. Эксперт полагает, что в спектакле якобы намеренно создан «романтический образ террориста».
Его «исключительность» и «несовместимость с обыденным миром» делает «образ интересным и привлекательным для девушек и женщин», цитировала текст экспертизы газета «Коммерсант».
По данным издания, автор экспертизы также упрекнула автора пьесы и режиссера в «дискриминации» русских мужчин. В доказательство этого утверждения эксперт ФСБ привела реплику одного из персонажей пьесы: «Наши мужчины лучше всего умеют делать три вещи - критиковать, давать советы и навешивать чувство вины».
Адвокаты Беркович и Петрийчук тогда выразили возмущение качеством экспертизы. «Вывод эксперта о том, что "Финист Ясный Сокол" - сказка фольклорная, а значит, женщины ее посмотрят и начнут совершать террористические действия, абсурден. Сама эксперт - женщина, которая тоже посмотрела этот спектакль, но ничего такого не совершила», - объясняла свою позицию «Коммерсанту» адвокат Беркович Ксения Карпинская.
А трактовка мусульманского брака в экспертизе, по мнению Карпинской, направлена на разжигание межрелигиозной розни.
Это уже вторая экспертиза спектакля. Основанием для возбуждения дела в отношении Беркович и Петрийчук стала «комплексная деструктологическая экспертиза», которую представил создатель «деструктологии» Роман Силантьев.
В ней, в частности, утверждалось, что «радикальный феминизм» так же опасен, как и «Исламское государство».
Позже центр судебной экспертизы при Минюсте России признал, что «деструктологическая» экспертиза не может быть доказательством в суде, так как «деструктология» не является наукой.
В СИЗО создатели спектакля «Финист Ясный Сокол» находятся почти год - с 5 мая 2023 года. Беркович и Петрийчук неоднократно просили суд избрать им меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО.
У Беркович двое приемных детей с особенностями развития, которых нельзя разлучать с матерью, об этом суду регулярно напоминала и сама Женя, и ее защита, ходатайствуя об изменении ей меры пресечения. У Петрийчук на иждивении младшая сестра и пожилые родители.
Однако в начале мая им в очередной раз продлили срок ареста, на этот раз сразу на полгода, до 22 октября.