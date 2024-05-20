«Я поставила спектакль с целью профилактики терроризма». Начался суд над Женей Беркович и Светланой Петрийчук

«Преступная роль» Петрийчук, как считает гособвинение, заключается в «предоставлении текста и контроле за постановкой», Беркович - в поиске площадок для показа спектакля, работе с актерами и распространении публикаций о пьесе.

Обе подсудимые не признали вину и не согласились с доводами обвинения.

Как сказала в суде Светлана Петрийчук, «исламские радикалы вряд ли пользовались бы театром» для пропаганды своей идеологии. «Потому что вроде бы они искусство запрещают», — цитируют свою подзащитные адвокаты (здесь и далее - цитата по телеграм-каналу «Адвокаты PRO людей»).

По словам Петрийчук, целью пьесы было не оправдать запрещенную в России организацию, а как раз наоборот - предупредить распространение агрессивных идей.

Беркович подчеркнула, что «поставила спектакль с целью профилактики терроризма». «Он таким и получился», - считает она.

«Я ем свинину, фотографируюсь на пляже»

Беркович, говоря о своей невиновности, настаивала, что «не испытывала чувство единства с участниками террористических организаций и не разделяла религиозные убеждения, хоть как-то связанные с оправданием терроризма».

«Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, никаких. Я никогда не носила хиджаб. Я состою в светском браке с нерелигиозным мужчиной. Я ем свинину, фотографируюсь на пляже […] Невозможно при всем выше сказанном быть исламисткой», - заявила Беркович в суде.