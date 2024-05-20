В Эстонию переезжает все больше людей из других стран ЕС

За четыре года до вступления в ЕС, то есть в 2000 году, согласно данным переписи населения в Эстонии проживало около четырех тысяч граждан ЕС, доля которых составляла 0,3 процента населения Эстонии. Примерно это равно населению города Палдиски, передал Департамент статистики.

В 2000 году граждане Латвии (1410), Литвы (1100) и Финляндии (930) составляли почти 90 процентов от всех проживающих в Эстонии граждан ЕС, и лишь граждан Швеции и Германии насчитывалось более ста человек. Кроме того, в Эстонии не проживали граждане около десяти стран ЕС. Этими странами, среди прочего, были Словакия, Словения и Португалия.

«Состав граждан ЕС в Эстонии был достаточно однороден. Список и последовательность стран позволяют предположить, что иностранные граждане ЕС пребывали в Эстонии прежде всего из-за родственных связей. Из более дальних стран Западной Европы, например Испании, Италии или Франции, в Эстонии проживало десяток человек и, за небольшим исключением, в Эстонии не проживало почти никого из бывших социалистических стран», - сказал Лойк.

Через 7,5 года после вступления в ЕС и 11 лет после предшествующей переписи населения, по состоянию на 2011 год число граждан ЕС в Эстонии увеличилось незначительно - на 2500 человек, то есть до 6500 жителей. Больше всего по-прежнему граждан Латвии, Литвы и Финляндии, однако их доля уменьшилась до 72 процентов.