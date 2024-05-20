Если еще в начале этого столетия граждане Эстонии сами преимущественно были теми, кто активно переезжал в Европу, то на сегодняшний день в Эстонию переезжает все больше и больше людей из других стран Европейского союза, отметил ведущий аналитик Департамента статистики Кристьян Эрик Лойк.
В Эстонию переезжает все больше людей из других стран ЕС
За четыре года до вступления в ЕС, то есть в 2000 году, согласно данным переписи населения в Эстонии проживало около четырех тысяч граждан ЕС, доля которых составляла 0,3 процента населения Эстонии. Примерно это равно населению города Палдиски, передал Департамент статистики.
В 2000 году граждане Латвии (1410), Литвы (1100) и Финляндии (930) составляли почти 90 процентов от всех проживающих в Эстонии граждан ЕС, и лишь граждан Швеции и Германии насчитывалось более ста человек. Кроме того, в Эстонии не проживали граждане около десяти стран ЕС. Этими странами, среди прочего, были Словакия, Словения и Португалия.
«Состав граждан ЕС в Эстонии был достаточно однороден. Список и последовательность стран позволяют предположить, что иностранные граждане ЕС пребывали в Эстонии прежде всего из-за родственных связей. Из более дальних стран Западной Европы, например Испании, Италии или Франции, в Эстонии проживало десяток человек и, за небольшим исключением, в Эстонии не проживало почти никого из бывших социалистических стран», - сказал Лойк.
Через 7,5 года после вступления в ЕС и 11 лет после предшествующей переписи населения, по состоянию на 2011 год число граждан ЕС в Эстонии увеличилось незначительно - на 2500 человек, то есть до 6500 жителей. Больше всего по-прежнему граждан Латвии, Литвы и Финляндии, однако их доля уменьшилась до 72 процентов.
Помимо граждан Германии и Швеции, в Эстонии также проживали граждане Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Польши.
По состоянию на последнюю перепись населения (31.12.2021) в Эстонии проживает 21 600 граждан ЕС, что более чем в три раза больше, чем десять лет назад. Большинство составляют граждане Латвии (5000) и Финляндии (4700), число которых за десять лет также утроилось.
Число литовцев, напротив, осталось стабильным. Тем не менее, доля граждан этих трех стран от всех граждан ЕС уменьшилась до 54 процентов.
Почти две трети проживающих в Эстонии граждан Европейского союза являются мужчинами. При этом Чехия является единственной страной, большую долю проживающих здесь граждан которой составляют женщины.
Две трети граждан Европейского союза проживает в Харьюском уезде. Для сравнения: в Харьюском уезде проживает 46 процентов от всего населения Эстонии. Далее следует Тартуский уезд, где проживает 11 процентов граждан Европейского союза.
В ходе переписи 2021 года в Эстонии было переписано 1 331 824 жителя, из которых 84,7% были гражданами Эстонии, 10,2% - гражданами иностранных государств и 5% - лицами без определенного гражданства, то есть обладателями серых паспортов. Доля граждан Европейского союза составила 1,6% от общего населения и 16% от всех граждан иностранных государств.