Мечтавшая о парижской Олимпиаде команда распалась

Надежды этой эстонской волейбольной команды на парижскую Олимпиаду угасли вчера, когда они не смогли выйти в финал серии Кубка наций. Именно на финальном турнире в Латвии разыгрывалась путевка на Олимпиаду, но попасть туда эстонцам не удалось.

«Вчера закончился путь, о котором я мечтал с детства. На Олимпиаде в Париже не будет эстонского пляжного волейбола. Больше всего просто жаль, что все сложилось именно так. Что меня поддерживает, так это осознание того, что я сделал все возможное, чтобы добиться этого. С самого момента подготовки и до последних набранных очков. Внутри пустота, но я ни о чем не жалею. Я думаю, что если вы уже можете мечтать, независимо от конечного результата, этот путь того стоит», - сказал Нылвак в социальных сетях, где он также поблагодарил всех людей, которые поддержали их на этом долгом пути.

Кроме того, Нылвак подтвердил, что они вместе с Тийсааром больше не будут работать ради следующего олимпийского цикла.

«У меня огромное желание продолжать играть в волейбол на высшем уровне, развиваться, расти, учиться, а почему бы и не поучить немного. На пляже или в зале, пока не знаю. К счастью, здоровье и тело снова в хорошем состоянии. Появилось время и пространство для новых вызовов», - заявил Нылвак.

Для Нылвака и Тийсара лучшим стал 2022 год, когда они вышли в четвертьфинал чемпионата мира и в топ-16 чемпионата Европы. Их также неоднократно признавали лучшим дуэтом по пляжному волейболу в Эстонии.