В конце прошлой недели спасатели Пярнумаа тушили ландшафтный пожар, который, скорее всего, начался из-за окурка, выброшенного из окна автомобиля.
Окурок, выброшенный из окна автомобиля, стал причиной пожара
В пятницу днем в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в деревне Алликынну, Пыхья-Пярнумаа.
По словам представителя Ляэнеского спасательного центра, пожар, вероятно, начался с выброшенного из окна автомобиля окурка и распространился на площадь около 300 квадратных метров.
Прибывшим на место спасателям понадобилось около четверти часа, чтобы потушить пожар.
Вечером того же дня в деревне Кырса волости Тор тоже вспыхнул пожар. Пожар, начавшийся по неизвестной причине, из-за ветра быстро распространился в сторону леса, охватив полгектара.
Спасатели отреагировали оперативно и за час смогли взять огонь под контроль.