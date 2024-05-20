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Окурок, выброшенный из окна автомобиля, стал причиной пожара

rus.postimees.ee
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Окурок. Иллюстративное фото.
Окурок. Иллюстративное фото. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В конце прошлой недели спасатели Пярнумаа тушили ландшафтный пожар, который, скорее всего, начался из-за окурка, выброшенного из окна автомобиля.

В пятницу днем ​​в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в деревне Алликынну, Пыхья-Пярнумаа.

По словам представителя Ляэнеского спасательного центра, пожар, вероятно, начался с выброшенного из окна автомобиля окурка и распространился на площадь около 300 квадратных метров.

Прибывшим на место спасателям понадобилось около четверти часа, чтобы потушить пожар.

Вечером того же дня в деревне Кырса волости Тор тоже вспыхнул пожар. Пожар, начавшийся по неизвестной причине, из-за ветра быстро распространился в сторону леса, охватив полгектара.

Спасатели отреагировали оперативно и за час смогли взять огонь под контроль.

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