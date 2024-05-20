Генерал-майор запаса Неэме Вяли рассказал ведущей «Военной студии» Postimees Улле Лянтс, что россияне, вероятно, больше не будут так яростно атаковать Харьков, а сосредоточатся на строительстве там буферной зоны для защиты Белгородской области. Он заявил, что Россия может выбрать Сумы в качестве нового направления атаки.
Неэме Вяли: новым направлением российского наступления могут стать Сумы
Перевод: Павел Соболев
- Россияне сегодня ночью активно атаковали Сумы, с какой целью это было сделано?
- Сумы сейчас действительно подвергаются жестокой атаке. Это, безусловно, ставит перед украинцами вопрос, будет ли Россия расширять свое наступление на юге или нет, потому что в случае расширения Украине придется начать переброску резервов. Так что Сумы определенно являются одним из таких мест, о которых мы должны помнить сейчас, не считая Харькова.
- По мнению президента Украины, противостоять россиянам под Харьковом можно и без необходимости переброски туда войск с других фронтов. Как это может быть?
- На самом деле резервы туда были переброшены. Мы не знаем точно, сколько, где и как, но ясно, что из резерва были привлечены более подготовленные и опытные части, чтобы остановить наступление под Харьковом. Мы также не знаем наверняка, были ли убраны подразделения откуда-либо еще на линии фронта, но ясно то, что значительное количество украинских резервов в настоящее время переброшено под Харьков для стабилизации и остановки наступления. Сумы - следующий вопрос, неизвестно, нужно ли там новые резервы или подготовка каких-то подразделений.
Кроме того, не следует забывать, что основные направления наступления россиян остаются в Луганской и Донецкой областях. Там тоже бои идут активные и интенсивные. Инициатива находится в руках российских частей, они продвигаются вперед, постепенно и незаметно. Правда, не сильно, но все же. То же самое касается и центрального участка фронта в Запорожской области, где россияне сейчас также более активны, и так вплоть до Херсона.
Если обобщить происходящее на фронте, то на данный момент стратегическая инициатива находится в руках России, но с двумя оговорками. Во-первых, сегодня отчетливо видно, что в Украину начала поступать западная помощь, и такого острого ракетного кризиса уже нет. Украинцы могут нанести россиянам довольно серьезные потери, что очень хорошо. Но с другой стороны, и продвижение самих россиян к Харькову фактически замедлилось. Они продолжают добиваться там прогресса, но значительно медленнее, чем раньше.
Я думаю, что в качестве следующего шага россияне попытаются обустроить буферную зону под Харьковом, чтобы предотвратить нападения Украины на Белгород. Так что на данный момент, вероятно, речь идет все же не о таком крупномасштабном нападении, которого опасались вначале, а прежде всего о строительстве буферной зоны.
- Насколько готова Украина защищать Сумы, ведь в случае с Харьковом тоже было известно, что россияне собирают там войска, но считалось, что их слишком мало для нападения там?
- Действительно, россияне собрали примерно от 30 000 до 50 000 человек, и по первоначальной оценке этого было недостаточно для каких-либо серьезных наступательных действий. Как вы помните, аналогичная ситуация была и в начале войны. Уже тогда говорилось, что Россия пока не будет нападать на Украину, потому что у них нет то этого, то того... но все равно Россия напала. Фактически то же самое произошло и в Харькове.
Мы не должны совершать ошибку, рассматривая действия российских сил по стандартам Запада. Жизнь солдата в России ничего не стоит. Даже если можно подумать, что потери неизбежны из-за отсутствия определенных элементов поддержки, россияне все равно идут в атаку. Что касается Сум, то очень сложно сказать, полностью ли готова Украина на этом направлении, потому что в случае с Харьковом полной готовности не было.
- Президент Украины указал, что Крым может стать одним из любимых мест отдыха Европы, можно ли из этого прочитать, что у Украины есть план отвоевать Крым?
- Украинцы ведь успешно уже атаковали Крым как с воздуха, так и с моря. Проблема россиян с Крымом заключается в том, что если украинцы действительно начнут более серьезно относиться к крымскому направлению, то поддерживать оборону Крыма России будет очень сложно логистически. Единственный мост, который идет через море, постоянно подвергается ударам, и через него уже нельзя подвезти технику. Также и сухопутный коридор, созданный за счет оккупированных территорий Украины, достаточно узок. Так что в этом смысле Крым - направление, которое может быть весьма интересным.
Между тем, если же посмотреть на перспективы отвоевать Крым с украинской стороны, то с перешейка, ведущего на Крымский полуостров, атаковать очень сложно, и Украина сегодня не имеет такой возможности провести десантную операцию, какая была при высадке в Нормандии. Итак, если обсуждать слова Зеленского, то мы должны напомнить себе, что информационная война идет с обеих сторон.
- Несмотря на помощь западных стран, Украина не обещает крупного наступления этим летом...
- Я думаю, что сегодня главная забота Украины - не «железо», а люди. Если мы посмотрим на эти обвинения в адрес Запада, что Украина не может воевать, потому что Запад ей недостаточно помогает, то тут все равно придется задаться вопросом, должен ли это был Запад строить линию обороны под Харьковом, или же Запад должен был также провести и мобилизацию. Вероятно, все-таки нет. Так что определенно есть места, где украинцам тоже нужно серьезно посмотреться в зеркало.
На происходящее на фронте влияет прежде всего то, удастся ли достаточно быстро мобилизовать необходимое количество подкрепления для людей, которые сегодня уже два года находятся на фронте и порой очень устают, и нуждаются в отдыхе. Ключевой вопрос - именно люди, а не технологии или другие средства, и это вопрос, который Украина должна решить сама, и очень быстро.