Неэме Вяли: новым направлением российского наступления могут стать Сумы

Перевод: Павел Соболев

- Россияне сегодня ночью активно атаковали Сумы, с какой целью это было сделано?

- Сумы сейчас действительно подвергаются жестокой атаке. Это, безусловно, ставит перед украинцами вопрос, будет ли Россия расширять свое наступление на юге или нет, потому что в случае расширения Украине придется начать переброску резервов. Так что Сумы определенно являются одним из таких мест, о которых мы должны помнить сейчас, не считая Харькова.

- По мнению президента Украины, противостоять россиянам под Харьковом можно и без необходимости переброски туда войск с других фронтов. Как это может быть?

- На самом деле резервы туда были переброшены. Мы не знаем точно, сколько, где и как, но ясно, что из резерва были привлечены более подготовленные и опытные части, чтобы остановить наступление под Харьковом. Мы также не знаем наверняка, были ли убраны подразделения откуда-либо еще на линии фронта, но ясно то, что значительное количество украинских резервов в настоящее время переброшено под Харьков для стабилизации и остановки наступления. Сумы - следующий вопрос, неизвестно, нужно ли там новые резервы или подготовка каких-то подразделений.