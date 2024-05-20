ФОТО И ВИДЕО «Сначала понял тему, а потом понял, что не понял»: как прошел экзамен по эстонскому языку в столичной русской школе

В понедельник в основных школах Эстонии прошел экзамен по эстонскому языку как второму. На экзамены зарегистрировались 15 489 юных учеников. Rus.Postimees отправился в одну из столичных школ, чтобы поговорить с учащимися и узнать, как для них прошел экзамен.