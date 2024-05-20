В понедельник в основных школах Эстонии прошел экзамен по эстонскому языку как второму. На экзамены зарегистрировались 15 489 юных учеников. Rus.Postimees отправился в одну из столичных школ, чтобы поговорить с учащимися и узнать, как для них прошел экзамен.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Сначала понял тему, а потом понял, что не понял»: как прошел экзамен по эстонскому языку в столичной русской школе
Письменная часть государственного экзамена началась по всей Эстонии в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. В общей сложности на все составляющие письменной части экзамена дается 2 часа 15 минут: 40 минут на сочинение (I часть); 35 минут на слушание, 30 минут на чтение, 30 минут на грамматику (II часть).