Две компании получили контракт на изготовление деревянных конструкций для крупнейшего деревянного здания Эстонии – Дома природы Министерства климата. Совладельцем более крупной из них, OÜ Peetri Puit, является депутат Рийгикогу, бывший председатель комиссии по окружающей среде Тармо Тамм («Ээсти 200»), который на заседании комиссии призывал коллег-политиков поддержать строительство Дома природы.
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Стройка эксклюзивного государственного здания может обогатить члена Рийгикогу
Согласно данным о государственных тендерах, строительство Дома природы обойдется в 54,4 миллиона евро плюс НДС, или в общей сложности 65,3 миллиона евро. По словам Мирьям Миккин, руководителя по связям с общественностью генерального подрядчика Nordecon, контракты на деревянные элементы, заключенные с OÜ Peetri Puit (Arcwood) и EstNor, составляют около 20 процентов стоимости объекта, или около 13 миллионов евро.