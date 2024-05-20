Стройка эксклюзивного государственного здания может обогатить члена Рийгикогу

Согласно данным о государственных тендерах, строительство Дома природы обойдется в 54,4 миллиона евро плюс НДС, или в общей сложности 65,3 миллиона евро. По словам Мирьям Миккин, руководителя по связям с общественностью генерального подрядчика Nordecon, контракты на деревянные элементы, заключенные с OÜ Peetri Puit (Arcwood) и EstNor, составляют около 20 процентов стоимости объекта, или около 13 миллионов евро.

Peetri Puit изготовит несущие стены, столбы, балки и подвесные потолки трех зданий Дома природы, то есть львиную долю компонентов из древесины. EstNor произведет элементы фасада и кровли. «Для нас это самый крупный проект, и здесь есть ряд вызовов, как в производстве деталей, так и в процессе их монтажа, что имеет ключевое значение для этого комплекса. В качестве примера для представления о масштабах – через все пятиэтажное доковое здание проходит монументальная деревянная аркада, или группа арок, образующая атриум шириной 16 м и длиной 58 м. В то же время нам нравятся подобные вызовы. Мы благодарим компанию Nordecon за то, что доверили нам вместе реализовать этот достойный комплекс Дома природы», – сказал в пресс-релизе Nordecon председатель правления OÜ Peetri Puit Пеэтер Пеэдомаа.