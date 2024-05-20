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Стройка эксклюзивного государственного здания может обогатить члена Рийгикогу

Юлле Харью
, журналист
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Тармо Тамм («Ээсти 200») и министр климата Кристен Михал (Партия реформ) нахваливают строительство Дома природы, на строительство которого компания, совладельцем которой является Тамм, вместе с партнером по сотрудничеству откусят около тринадцати миллионов евро. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) хочет проверить обстоятельства.
Тармо Тамм («Ээсти 200») и министр климата Кристен Михал (Партия реформ) нахваливают строительство Дома природы, на строительство которого компания, совладельцем которой является Тамм, вместе с партнером по сотрудничеству откусят около тринадцати миллионов евро. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) хочет проверить обстоятельства. Фото: Illustratsioon. Kasutatud fotod: Ain Liiva, Tairo Lutter ja arhitektuuribüroo Kavakava

Две компании получили контракт на изготовление деревянных конструкций для крупнейшего деревянного здания Эстонии – Дома природы Министерства климата. Совладельцем более крупной из них, OÜ Peetri Puit, является депутат Рийгикогу, бывший председатель комиссии по окружающей среде Тармо Тамм («Ээсти 200»), который на заседании комиссии призывал коллег-политиков поддержать строительство Дома природы.

Согласно данным о государственных тендерах, строительство Дома природы обойдется в 54,4 миллиона евро плюс НДС, или в общей сложности 65,3 миллиона евро. По словам Мирьям Миккин, руководителя по связям с общественностью генерального подрядчика Nordecon, контракты на деревянные элементы, заключенные с OÜ Peetri Puit (Arcwood) и EstNor, составляют около 20 процентов стоимости объекта, или около 13 миллионов евро.

Peetri Puit изготовит несущие стены, столбы, балки и подвесные потолки трех зданий Дома природы, то есть львиную долю компонентов из древесины. EstNor произведет элементы фасада и кровли. «Для нас это самый крупный проект, и здесь есть ряд вызовов, как в производстве деталей, так и в процессе их монтажа, что имеет ключевое значение для этого комплекса. В качестве примера для представления о масштабах – через все пятиэтажное доковое здание проходит монументальная деревянная аркада, или группа арок, образующая атриум шириной 16 м и длиной 58 м. В то же время нам нравятся подобные вызовы. Мы благодарим компанию Nordecon за то, что доверили нам вместе реализовать этот достойный комплекс Дома природы», – сказал в пресс-релизе Nordecon председатель правления OÜ Peetri Puit Пеэтер Пеэдомаа.

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