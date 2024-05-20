Департамент сельского хозяйства просит не оставлять домашних животных в жару в машине

Как рассказала главный специалист отдела здоровья и благополучия животных в департаменте Кароль Лауримаа, жаркая погода таит в себе ряд опасностей, которым могут подвергнуться домашние животные.

«С наступлением жаркой погоды у всех возникает желание путешествовать, в том числе и с домашними животными. Однако важно быть ответственным владельцем животного и знать об опасностях, которые их подстерегают», - предупредила Лауримаа.

По ее словам, теплее обычного погода представляет опасность как для людей, так и для животных. «Поэтому важно убедиться, что у животных есть постоянный доступ к чистой питьевой воде и укрытие от солнца. Если необходимо отправиться в путешествие на автомобиле, важно не оставлять домашних животных в неподвижной машине в жаркую погоду, так как температура внутри автомобиля всего за несколько минут может повыситься до опасной для жизни», - подчеркнула Лауримаа.

Слегка приоткрытые окна также не помогут сохранить температуру в машине достаточно низкой, чтобы быть безопасной для животного. «В таких ситуациях лучше, если кто-то останется с животным в машине, где работает кондиционер. Если вам нужно, например, отправиться за покупками, один из членов семьи может выгуливать собаку, пока другой ходит по магазинам. Если у вас нет таких возможностей, оставьте животное дома», - отметила Лауримаа.