Как смерть Ибрахима Раиси скажется на политической системе Ирана?

«Но, к сожалению, пока мы не видим признаков того, что государство готово и хочет пойти на такой шаг», — заключает Мохаммад Али Шабани.

Женщина молится за Раиси Фото: Getty Images

Но даже в рядах сподвижников самого Раиси, похоже, нет очевидного преемника.

«Внутри этой консервативной группы есть разные лагеря, в том числе люди, придерживающиеся более жесткой линии, и другие, считающиеся более прагматичными», — отмечает приглашенный научный сотрудник берлинского аналитического центра SWP Хамидреза Азизи.

Эксперт считает, что это усилит нынешнюю борьбу за позиции в новом парламенте и на местном уровне.

Кто бы ни примерил на себя мантию Раиси, он унаследует ограниченные рычаги власти.

Высшие полномочия по принятию решений в Исламской Республике принадлежат верховному лидеру.

Внешняя политика, особенно в регионе, является прерогативой Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который обладает все большей властью.

Когда Иран столкнулся с беспрецедентной напряженностью в отношениях со своим заклятым врагом Израилем из-за разрушительной войны в Газе, этот вопрос не решался на уровне президента Раиси.

На президентской должности Раиси занимался повседневными делами страны, а иранцы тем временем пытались справиться с углубляющимися финансовыми проблемами, связанными с непосильными международными санкциями, а также с бесхозяйственностью и коррупцией.

Инфляция выросла более чем на 40%, валюта риал упала в цене.