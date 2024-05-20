Кошка Пандора несколько недель бродила по таллиннскому району Какумяэ. Пандору доставили в приют Cats Help голодной и измученной, но это было не самое худшее.
В середине апреля волонтерам Cats Help MTÜ поступило сообщение о том, что по Какумяэ бродит кошка породы мейн-кун.
Несчастная кошка голодала и пыталась найти поддержку у людей.
В ветклинике выяснилось, что Пандоре вживлен белорусский чип, который не был перерегистрирован в Эстонии.
Владельца кошки не удается найти уже больше месяца.
Ветеринары также обнаружили, что кошка получила серьезную травму, которая, вероятно, мучила ее уже давно.
А именно, у Пандоры был поврежден пяточный сустав. Поэтому ей пришлось сделать операцию стоимостью 637 евро.
Лечение Пандоры продолжается. Не исключено, что ей вскоре потребуется еще одна операция.
Посмотреть видео о Пандоре можно здесь.
Если вы хотите помочь вылечить Пандору, сделайте пожертвование:
Вот ссылка для прямого пожертвования Cats Help MTÜ.
SWEDBANK: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV: EE767700771005347958
900 0020 - стоимость звонка 5 евро.
900 0001 - стоимость звонка 10 евро.
900 0021 - стоимость звонка 25 евро.