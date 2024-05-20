В середине апреля волонтерам Cats Help MTÜ поступило сообщение о том, что по Какумяэ бродит кошка породы мейн-кун.

Несчастная кошка голодала и пыталась найти поддержку у людей.

В ветклинике выяснилось, что Пандоре вживлен белорусский чип, который не был перерегистрирован в Эстонии.

Владельца кошки не удается найти уже больше месяца.

Ветеринары также обнаружили, что кошка получила серьезную травму, которая, вероятно, мучила ее уже давно.

А именно, у Пандоры был поврежден пяточный сустав. Поэтому ей пришлось сделать операцию стоимостью 637 евро.

Лечение Пандоры продолжается. Не исключено, что ей вскоре потребуется еще одна операция.

Посмотреть видео о Пандоре можно здесь.

Если вы хотите помочь вылечить Пандору, сделайте пожертвование: Вот ссылка для прямого пожертвования Cats Help MTÜ. SWEDBANK: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 900 0020 - стоимость звонка 5 евро. 900 0001 - стоимость звонка 10 евро. 900 0021 - стоимость звонка 25 евро.