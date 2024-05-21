Rus.Postimees продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня мы обсудим резонансные темы, связанные с усилением военной повестки и ужесточением миграционной политики ЕС. Ясны ли перспективы?
ЕВРОДЕБАТЫ–24 ⟩ Певкур vs Рааг: ЕС переходит в режим военной экономики?
В дискуссии примут участие кандидат от Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур и кандидат от Партии правых Ильмар Рааг. Следите за беседой в 14:00!
- Чем аукнется экономике усиление военной повестки?
- Что изменится в налоговой политике Евросоюза?
- Хватит ли средств, чтобы строить дороги, создавать рабочие места и платить пенсии?
- Нужен ли гражданский контроль за расходами на оборону?
- Способен ли Евросоюз защищать свои страны?
- Нужен ли Европе независимый военный ресурс?
- Насколько должна увеличиться поддержка Украине?
- Что не так с миграционной политикой Евросоюза?
- Как избежать усиления иммигрантских общин и религиозных конфликтов?
- Нужно ли менять систему голосования в ЕС?
- Следует ли Евросоюзу расширяться?