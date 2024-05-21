Вт, 21.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЕВРОДЕБАТЫ–24 Певкур vs Рааг: ЕС переходит в режим военной экономики?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Rus.Postimees продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня мы обсудим резонансные темы, связанные с усилением военной повестки и ужесточением миграционной политики ЕС. Ясны ли перспективы?

В дискуссии примут участие кандидат от Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур и кандидат от Партии правых Ильмар Рааг. Следите за беседой в 14:00!

  • Чем аукнется экономике усиление военной повестки?
  • Что изменится в налоговой политике Евросоюза?
  • Хватит ли средств, чтобы строить дороги, создавать рабочие места и платить пенсии?
  • Нужен ли гражданский контроль за расходами на оборону?
  • Способен ли Евросоюз защищать свои страны? 
  • Нужен ли Европе независимый военный ресурс?
  • Насколько должна увеличиться поддержка Украине?
  • Что не так с миграционной политикой Евросоюза?
  • Как избежать усиления иммигрантских общин и религиозных конфликтов?
  • Нужно ли менять систему голосования в ЕС?
  • Следует ли Евросоюзу расширяться?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх