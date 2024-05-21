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Евродебаты: Эстония – не моська, что лает на слона

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Европе нужен фонд обороны и военный Шенген
  • Певкур: найти еще 100 млрд евро – не вопрос
  • Рааг: противник не расслабляется

Участники предвыборных евродебатов обсудили в прямом эфире вопросы, связанные с усилением военной повестки и ужесточением миграционной политики ЕС. Ясны ли перспективы?

В дискуссии приняли участие кандидат от Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур и кандидат от Партии правых Ильмар Рааг

Выдержки из беседы:

– Какое влияние окажет на экономику ЕС усиление военной повестки?

Ханно Певкур: – Мы все видим, что это вредно влияет на экономику ЕС. Что касается военной экономики, то некоторые позитивные ноты присутствуют, но это только часть всей экономики. В целом, экономическая ситуация в Эстонии, Швеции, Финляндии непростая. Нужно заниматься тем, чтобы экономика снова начала расти, но при этом учитывать общий контекст с безопасностью.

– Европе предстоит переход на военную экономику?

Ильмар Рааг: – Именно так, но пока процесс продвигается медленно. Конечно, ЕС быстро отреагировал на агрессию России в Украине, но этого недостаточно. По оценкам ряда аналитиков, если бы Запад предоставил более жесткие гарантии в начале войны, то мы смогли бы остановить конфликт раньше.

Россия тоже меняет стиль жизни и экономику, но мы не видим, что противник расслабляется. Очевидно, что с обеих сторон идет небольшая эскалация конфликта, хотя вроде бы наблюдается патовая ситуация на фронте и известно, что у России нет второго хода.

Влияние войны ощущается далеко за пределами страны. Украинские военные беженцы – в Эстонии и по всей Европе, но есть и другие опасности. Сейчас много говорится о том, что Россия готовит гибридные атаки против Европы, чтобы ответить на помощь Запада Украине. Таким образом, возможно обострение военной ситуации.

Помощи США и ЕС хватит Украине максимум на год, и потом нужно всё начинать заново. Год войны обходится и России, и Украине примерно в 100 млрд долларов. До конца войны еще далеко.

Ханно Певкур: – Согласен, что ЕС сделал недостаточно много, Эстония – исключение. Некоторые страны не отчисляют даже 0,2% от ВВП на военные расходы.

Можно было бы создать Европейский фонд обороны объемом 100 млрд евро. Во-вторых, можно провести совместный тендер ЕС на закупку амуниции. И этот вопрос должен входить в сферу ответственности нового комиссара ЕС по вопросам обороны. Именно реформисты предлагают создать этот пост.

Ильмар Рааг: – Запад выделяет Украине примерно те же суммы, которые были вложены в войну в Ираке, который, как известно, намного меньше по территории и слабее России. Есть такое понятие, как быстрое достижение превосходства. Если сразу выделить много средств, это в конечном итоге окажется выгоднее, чем воевать с равным противником долгое время.

Ханно Певкур: – Потребуется 0,25% от ВВП всех стран, или 100–125 млрд долларов в год.

– Где же найти деньги? Их поиск будет вестись не за счет строительства дорог и создания новых рабочих мест?

Ханно Певкур: – Для ЕС – это вообще не вопрос найти 100 миллиардов. Конечно, можно было бы обсудить вопрос, нужно ли так много средств выделять сельскому хозяйству, как сейчас. К тому же эстонские фермеры не получают таких же дотаций, как в среднем по ЕС. Пособия нужно пересмотреть и уравнять. Однако, как только кто-то посмеет выйти с подобным предложением, протесты неминуемы – фермеры выдвинутся на тракторах в Брюссель.

Есть только два способа быстро найти деньги: взять кредит или выдать долговые обязательства. И это не окажет заметного влияния на бюджет ЕС или каждого жителя Эстонии.

Ильмар Рааг: – Если бы все страны последовали примеру Эстонии, войны была бы уже давно выиграна. Задача эстонских европарламентариев – заниматься лоббированием и поиском новых союзников.

Большая ошибка заключается в том, что и мы, и Россия делаем вид, что нет никакой войны.

Надо отметить, что в вопросах безопасности у эстонских партий нет разногласий. Однако разночтения начинаются тогда, когда поднимается украинских иммигрантов, приема Украины в ЕС и т.д. Например, Польше совсем не нравится идея присутствия дешевого украинского зерна на европейском рынке.

Не скрою, что некоторые аналитики говорят, что Эстония слишком громко критикует Россию – как моська, которая лает на слона (отсылка к басне Крылова «Слон и Моська»прим.ред.). Считаю эту критику необоснованной. В военном плане Эстонии для России не существует. Россия рассматривает территорию стран Балтии и Финляндию как единое оперативное пространство. По этой причине малой войны России против Эстонии никогда не будет.

С другой стороны, если бы Эстония решила тратить на оборону даже 10% от ВВП, это мало чем поможет, если другие страны ЕС, наши соседи не сделают то же самое.

Ханно Певкур: – Если мы будем инвестировать в оборону 10%, то, конечно, это поможет. Но, думаю, даже Партия правых официально не решится выйти с таким предложением. Однако Эстонии точно придется сделать ряд инвестиций. Например, в закупку того же снаряжения. Для этого нужно еще 3–4 миллиарда, хотя 1,5 миллиарда на ближайшие четыре года у нас есть.

Варианты – повышать налоги, брать в долг или получать эти средства из бюджета ЕС. Для этого и нужно создать Европейский фонд обороны. Выиграют от этого все!

Ильмар Рааг: – Сейчас самый интригующий вопрос – как стимулировать запуск европейской военной промышленности. Если предприятия будут знать, что им обеспечены заказы только на следующий год, промышленность не перейдет на военные рельсы. Таким образом, ЕС должен принимать подобные решения с перспективой как минимум на пять лет. Производить придется немного больше, чем предполагают реальные потребности.

Ханно Певкур: – Без долгосрочных контрактов и договоров никто ничего не будет производить. В тактическом и стратегическом плане все вопросы должны решаться на уровне НАТО, но Евросоюз мог бы создать свой фонд обороны.

Ильмар Рааг: – Евросоюз может проработать экономическую составляющую этой войны, вопросы логистики, совместные тендеры.

Есть идея создать военный Шенген (зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволит свободное передвижение войск внутри большей части ЕСприм.ред.). Например, если Эстония решит оправить военные подразделения в Украину, то больших препон не возникнет. Все формальности нужно устранить заранее – на случай, если возникнет настоящий кризис.

Подробнее в повторе!

Певкур vs Рааг: ЕС переходит в режим военной экономики?
Певкур vs Рааг: ЕС переходит в режим военной экономики? Фото: Tairo Lutter
  • Чем аукнется экономике усиление военной повестки?
  • Что изменится в налоговой политике Евросоюза?
  • Хватит ли средств, чтобы строить дороги, создавать рабочие места и платить пенсии?
  • Нужен ли гражданский контроль за расходами на оборону?
  • Способен ли Евросоюз защищать свои страны? 
  • Нужен ли Европе независимый военный ресурс?
  • Насколько должна увеличиться поддержка Украине?
  • Что не так с миграционной политикой Евросоюза?
  • Как избежать усиления иммигрантских общин и религиозных конфликтов?
  • Нужно ли менять систему голосования в ЕС?
  • Следует ли Евросоюзу расширяться?
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