Евродебаты: Эстония – не моська, что лает на слона

Есть только два способа быстро найти деньги: взять кредит или выдать долговые обязательства. И это не окажет заметного влияния на бюджет ЕС или каждого жителя Эстонии.

Ильмар Рааг: – Если бы все страны последовали примеру Эстонии, войны была бы уже давно выиграна. Задача эстонских европарламентариев – заниматься лоббированием и поиском новых союзников.

Большая ошибка заключается в том, что и мы, и Россия делаем вид, что нет никакой войны.

Надо отметить, что в вопросах безопасности у эстонских партий нет разногласий. Однако разночтения начинаются тогда, когда поднимается украинских иммигрантов, приема Украины в ЕС и т.д. Например, Польше совсем не нравится идея присутствия дешевого украинского зерна на европейском рынке.

Не скрою, что некоторые аналитики говорят, что Эстония слишком громко критикует Россию – как моська, которая лает на слона (отсылка к басне Крылова «Слон и Моська» – прим.ред.). Считаю эту критику необоснованной. В военном плане Эстонии для России не существует. Россия рассматривает территорию стран Балтии и Финляндию как единое оперативное пространство. По этой причине малой войны России против Эстонии никогда не будет.

С другой стороны, если бы Эстония решила тратить на оборону даже 10% от ВВП, это мало чем поможет, если другие страны ЕС, наши соседи не сделают то же самое.