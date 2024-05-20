Регулятор США одобрил изменения, внесенные в процесс имплантации чипа Neuralink, после проблем с устройством, которые возникли у первого участника испытаний.
Neuralink получила разрешение на вживление чипа второму добровольцу
Компания Neuralink Илона Маска получила разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) на вживление чипа для прямой связи с компьютером в мозг второго добровольца.
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal в понедельник, 20 мая.
Маск написал в соцсети X, что компания уже начала принимать заявки от всех, кто хочет стать вторым реципиентом мозгового чипа.
«Это наш кибернетический мозговой имплант «Телепатия», который позволяет вам управлять своим телефоном и компьютером, просто думая», - написал Маск.
Вживляемое устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды.
Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.
Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов.
Попытка исправить проблемы первого испытания
Как пишет WSJ, американский регулятор одобрил изменения в процесс имплантации чипа Neuralink, предложенные компанией после проблем с устройством у первого участника испытаний, Нолана Арбо.
Мужчине, парализованному ниже плеч, вживили чип в конце января 2024 года.
В марте компания Neuralink опубликовала видеоролик, где видно, как он играет в шахматы, делая ходы с помощью мыслей.
Через месяц после операции разработчики заметил сбои в работе устройства.
По данным WSJ, большинство из нитевидных электродов чипа сместились и перестали считывать сигналы.
Теперь Neuralink собирается имплантировать чип глубже в моторную кору мозга второго добровольца, чтобы избежать повторения проблемы.
До конца 2024 года Neuralink рассчитывает имплантировать устройства 10 добровольцам, а также подать заявки на проведение испытаний со своими чипами в Канаде и Великобритании, пишет WSJ.