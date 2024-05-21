Переживший серьезное падение биатлонист попал в больницу

40-летний Фуркад у себя на родине, во Франции, попал в аварию на велосипеде, в результате которой получил множество травм. Спортсмен был доставлен в больницу, где во время обследований у него также диагностировали переломы. Учитывая произошедшее, можно сказать, что он легко отделался.

«Это был вопрос сантиметров. Все могло закончиться гораздо хуже. Сейчас мне приходится терпеть сильную боль. И как минимум неделю придется это еще терпеть. Ближайший месяц или два придется быть спокойнее», - сказал Фуркад, который должен восстанавливаться просто отдыхая.

Симон Фуркад стал чемпионом мира по биатлону в 2009 году. У него также три серебряных медали чемпионата мира и одна бронза чемпионата мира. Свое единственное серебро Кубка мира в личном зачете он выиграл в 2012 году в Рупольдинге на обычной дистанции 20 км. В настоящее время он работает тренером сборной Франции.

Симон Фуркад является старшим братом легендарного биатлониста Мартина Фуркада.