Эксперт: закон о конфискации российских активов – разумная мера

«Законопроект предусматривает разумную меру, которая создаст немного больше проблем для агрессора. Учтем, что агрессор Россия руководствуется только силой и в то же время хочет, чтобы другие страны ей подчинялись. Человек в России – лишь материал, образно говоря, либо пушечное мясо, либо тот, кто производит снаряды. Так есть ли смысл нашим юристам бросаться на защиту так называемого снарядного сырья, имущества олигархов?» - выразил он свою точку зрения.