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Эксперт: закон о конфискации российских активов – разумная мера

rus.postimees.ee
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Председатель профсоюза Ида-Вируского центра профобразования Юрий Герзанич обратился к канцлеру юстиции Индреку Тедеру, чтобы получить оценку, правомерен ли второй действующий в учебном заведении профсоюз.
Председатель профсоюза Ида-Вируского центра профобразования Юрий Герзанич обратился к канцлеру юстиции Индреку Тедеру, чтобы получить оценку, правомерен ли второй действующий в учебном заведении профсоюз. Фото: Andres Haabu / Postimees

Как считает присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Индрек Тедер, закон о конфискации российских активов – это уместная и разумная мера, пишет Rus.ERR.

«Законопроект предусматривает разумную меру, которая создаст немного больше проблем для агрессора. Учтем, что агрессор Россия руководствуется только силой и в то же время хочет, чтобы другие страны ей подчинялись. Человек в России – лишь материал, образно говоря, либо пушечное мясо, либо тот, кто производит снаряды. Так есть ли смысл нашим юристам бросаться на защиту так называемого снарядного сырья, имущества олигархов?» - выразил он свою точку зрения.

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