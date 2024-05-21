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Видео Разъяренный гонщик спровоцировал массовую драку на трассе

rus.postimees.ee
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Машина Рики Станхауса, получившая повреждения на трассе.
Машина Рики Станхауса, получившая повреждения на трассе. Фото: Chuck Burton

Гоночная серия Nascar получила негативное внимание из-за массовой драки между участниками.

Гоночная серия Nascar прошла в Уилкеборо в минувшие выходные. О самой гонке, где триумфатором стал 33-летний Джоуи Логано, к сожалению, говорят гораздо меньше, поскольку после гонки разразилась массовая драка.

Драка началась после перебранки Рикки Стенхаусом и Кайлом Бушем. По данным американских СМИ, мужчины столкнулись на трассе. В сложившейся ситуации Стенхауз был вынужден прервать гонку, в связи с чем эмоции у него зашкаливали.

После соревнований мужчины встретились возле боксов, и после короткого разговора Стенхаус пустил в ход кулаки. Ситуация обострилась, поскольку Буш хотел ответить, но вмешались прохожие. Бушу, однако, это не понравилось, и он в свою очередь ударил одного из нарушителей по лицу. Однако после нескольких секунд потасовки ситуация все же успокоилась.

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