От барбера до джихадиста: что биографии обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл» говорят о возрождении «Исламского государства»

Но времена изменились. Ставридис руководил силами НАТО в Европе в эпоху «перезагрузки», когда Белый дом под руководством президента Барака Обамы пытался снова дружить с Москвой в лице президента Дмитрия Медведева. Эта попытка закончилась с третьим сроком Путина и протестами, в которых тот обвинил Америку. За этим последовала аннексия Крыма и оккупация частей Донбасса.

Но канал связи сохранился, и именно благодаря информации от американской разведки в 2017 году был предотвращен теракт «ИГ» в Санкт-Петербурге.

В начале этого года ЦРУ предупреждала российские спецслужбы о подготовке атаки в Москве и называло «Крокус Сити Холл» в числе возможных целей, писали американские газеты со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Но Москва больше не готова продолжать сотрудничество. Пытаясь обвинить США и Украину в этом нападении, она дает понять, что конфликт с Западом стал экзистенциальным, и говорить больше не о чем, считают эксперты.

«Россия распространяет версию о том, что США спонсировали «ИГ» и его афганский филиал, чтобы ослабить Россию и ее союзников, так что она не верит, что США заинтересованы в борьбе с этими группировками», - считает Эдвард Лемон.

Эксперт по международным отношениям, близкий к американской разведке, рассказал Би-би-си, что США хотели бы, чтобы российские спецслужбы ответили взаимностью на предупреждение о возможном нападении в «Крокусе». Но Россия пока не делится своими данными об «ИГ-Х». Собеседник говорил на условиях анонимности, так как не уполномочен обсуждать информацию от спецслужб.