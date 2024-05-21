ЧМ по хоккею Финнам удалось избежать краха, но положение по-прежнему шаткое

Финляндия, которая, удивительным образом уже трижды проиграла в группе «А», вчера вечером встретилась с Данией. Сборная прекрасно знала, что им нужна победа, чтобы сохранить надежды на четвертьфинал.

Победа была одержана со счетом 3:1, но для этого финнам пришлось немало потрудиться: первая шайба в ворота датчан была забита лишь в начале последней трети.

На 45-й минуте Расмус Риссанен сделал счет 2:0, и финские хоккейные болельщики с облегчением выдохнули. Но финал все равно был захватывающим. За две минуты до финальной сирены датчанам удалось забить шайбу с помощью Александра Тру. Затем датчане, в попытке сравнять счет, выбили вратаря, но цели не достигли.

Победа 3:1 означает, что за тур до окончания группового этапа финны заняли четвертое место в группе «А» и, кажется, обеспечили себе выход в плей-офф.

В вчерашнем матче группы «B» Казахстан обыграл Польшу со счетом 3:1. Тем самым Польша, которая спустя 22 года вновь участвует в чемпионате мира, в следующем году вернется в первый дивизион.