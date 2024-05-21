В Польше задержаны подозреваемые в диверсиях по заказу РФ

«Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», - сообщил он, отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Беларуси и Польши.

В частности, указал премьер, во Вроцлаве на западе Польши была пресечена попытка поджога завода по производству красок. «Поджог, вне всяких сомнений, был заказан российскими службами», - считает он.

Туск оценил ситуацию как весьма серьезную, напомнив, что аналогичные диверсии происходят в Литве, Латвии и Швеции. Он напомнил о пожаре на складе магазина IKEA в Вильнюсе в ночь на 9 мая. На объекте сгорели товары, литовская полиция отрабатывает и версию поджога.

Президент Польши Анджей Дуда еще 14 мая заявил, что за последние дни в стране произошли пять или шесть серьезных пожаров в различных районах страны. По его словам, трудно не заподозрить, что это могут быть поджоги, а по сути - это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера в свою очередь предположил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.