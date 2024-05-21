Гвардиола со слезами на глазах: буду скучать по Юргену Клоппу

«Я буду очень скучать по нему. Юрген сыграл очень большую роль в моей жизни. Именно он вывел меня на этот уровень тренерской работы. Я думаю, что мы безмерно уважаем друг друга. Он был очень большим соперником в моей жизни. Желаю ему всего наилучшего в жизни», - со слезами на глазах сказал испанский тренер.

В начале недели Клопп также отметил, что Гвардиола – лучший тренер в мире, поскольку ему удалось привести «Сити» к четырем подряд чемпионствам Англии. От упоминания этой фразы испанцу стало еще труднее.

«У меня такое ощущение, что он вернется еще на мгновение. Я просто хочу сказать большое-большое спасибо за все слова одобрения, которые он произнес, но он прекрасно знает, что за мной стоит множество людей и клуб, который дал мне это все», - сказал Гвардиола.

Клопп и Гвардиола встречались на футбольных стадионах 30 раз – и с прошлыми клубами тоже - Клопп выиграл 12 раз, а Гвардиола 11 раз. Семь матчей завершились вничью.

Клопп, который девять лет был главным тренером «Ливерпуля», теперь заканчивает карьеру (по крайней мере, на какое-то время) и планирует наслаждаться жизнью обычного человека.

«Жду не дождусь жизни после завершения карьеры. Вы не представляете, что это значит для меня», - сказал немец.