Быстрый кредит легко взять, но с его погашением могут возникнуть трудности.
Быстрый кредит легко взять, но с его погашением могут возникнуть трудности. Фото: Eero Vabamägi

С конкурса на должность судьи сняли кандидата, губительными для которого стали быстрые кредиты.

Перевод: Ольга Лебедева

11 декабря прошлого года Министерство юстиции объявило конкурс на заполнение судейских должностей в Тартуском, Харьюском и Вируском уездных судах.

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