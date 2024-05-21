Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковБыстрые кредиты не позволили кандидату получить желанную должность: он обратился в судBNS21 мая 2024, 09:53CopyБыстрый кредит легко взять, но с его погашением могут возникнуть трудности. Фото: Eero VabamägiС конкурса на должность судьи сняли кандидата, губительными для которого стали быстрые кредиты.Перевод: Ольга Лебедева11 декабря прошлого года Министерство юстиции объявило конкурс на заполнение судейских должностей в Тартуском, Харьюском и Вируском уездных судах.КомментарииCopyКлючевые слова судсудьяМинистерство юстициидолжностьKEK