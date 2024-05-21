В среду после полудня по приглашению президента Алара Кариса соберется совет по государственной обороне, чтобы обсудить российские диверсии и операции влияния, а также предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии.
Алар Карис созвал совет по гособороне: на повестке – российские диверсии и операции влияния
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.
Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.