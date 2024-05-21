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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Алар Карис и Кая Каллас обсудили российские диверсии (3)

Rus.Postimees
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В среду, 22 мая, после полудня по приглашению президента Алара Кариса собрался совет по государственной обороне, чтобы обсудить российские диверсии и операции влияния, а также предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии.

После встречи президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) в 16:30 дали пресс-конференцию в канцелярии президента в Кадриорге, Таллинн.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.

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