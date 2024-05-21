В среду, 22 мая, после полудня по приглашению президента Алара Кариса собрался совет по государственной обороне, чтобы обсудить российские диверсии и операции влияния, а также предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Карис: «Нельзя исключать, что в будущем атаки российских спецслужб станут еще более опасными» (5)
После встречи президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) в 16:30 дали пресс-конференцию в канцелярии президента в Кадриорге, Таллинн.
Карис заявил, подводя итог заседания Совета по гособороне в Кадриорге, что эстонское общество устойчиво и жизнеспособно, и важно сохранить эту внутреннюю силу и распознать намерения агрессора, где бы они ни появились.
«Как вы знаете, к кибер-атакам и направленной иммиграции присоединились диверсионные атаки, которые нарушают функционирование нашего общества. Эти атаки направлены не только против Эстонии, но и почти против всех наших союзников», - подчеркнул глава эстонского государства.
«Россия пытается дестабилизировать наше общество, создать неразбериху, вызвать внутреннюю напряженность и конфликты. Нельзя исключать, что в будущем атаки российских спецслужб станут еще более опасными», - предостерег президент Карис.
«Сегодня эстонские органы безопасности подтвердили, что они готовы к этому, что это приоритет в их работе. Они работали и будут работать над тем, чтобы обнаружить и сорвать планы нападения на нас на ранней стадии, - сказал президент. - Наше общество устойчиво и жизнеспособно, и важно сохранить эту внутреннюю силу и выявлять намерения агрессоров, где бы они ни появились».
«Напряженными остаются и ситуация в сфере безопасности, и экономическая ситуация. Я обратил внимание правительства на то, что при обсуждениях вопроса о сокращении бюджетных расходов они должны проводиться таким образом, чтобы минимизировать воздействие на нашу безопасность. Госбюджет должен быть прозрачным и понятным для общественности», - отметил президент Карис.
На заседании Совета по гособороне также обсуждался вопрос о православной церкви. «Эстонское государство уважает религиозную свободу своего народа. Но религиозная свобода также должна быть защищена. Мы должны сделать так, чтобы наши церкви и верующие не могли быть использованы в качестве инструмента военной пропаганды и влияния», - указал глава государства.
На заседании Совета по гособороне также шла речь о саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии в июне. «Позиция Эстонии ясна - никто не должен навязывать Украине несправедливый мир. Как я уже говорил, единственный путь к прочному миру в Украине и в Европе - это отражение российской агрессии», - добавил президент Эстонии.
«Поэтому наша задача сейчас - убедить и побудить наших союзников снять все ограничения на помощь Украине. Будь то оружие или цели. И мы призываем наших союзников к смелым идеям, потому что не все варианты помощи Украине исчерпаны. Обсуждение идей между союзниками очень важно, и мы не должны их бояться», - отметил Карис.
«Это все сложные вопросы, но, как вы знаете, мир становится все сложнее и сложнее, и необходимо адаптироваться к нему. Мы должны иметь мужество и упорство, чтобы противостоять злу, как внутреннему, так и внешнему», - сказал глава государства.
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.
Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.