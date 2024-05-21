На заседании Совета по гособороне также обсуждался вопрос о православной церкви. «Эстонское государство уважает религиозную свободу своего народа. Но религиозная свобода также должна быть защищена. Мы должны сделать так, чтобы наши церкви и верующие не могли быть использованы в качестве инструмента военной пропаганды и влияния», - указал глава государства.

На заседании Совета по гособороне также шла речь о саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии в июне. «Позиция Эстонии ясна - никто не должен навязывать Украине несправедливый мир. Как я уже говорил, единственный путь к прочному миру в Украине и в Европе - это отражение российской агрессии», - добавил президент Эстонии.

«Поэтому наша задача сейчас - убедить и побудить наших союзников снять все ограничения на помощь Украине. Будь то оружие или цели. И мы призываем наших союзников к смелым идеям, потому что не все варианты помощи Украине исчерпаны. Обсуждение идей между союзниками очень важно, и мы не должны их бояться», - отметил Карис.

«Это все сложные вопросы, но, как вы знаете, мир становится все сложнее и сложнее, и необходимо адаптироваться к нему. Мы должны иметь мужество и упорство, чтобы противостоять злу, как внутреннему, так и внешнему», - сказал глава государства.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны. Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.