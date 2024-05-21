Россия - богатая страна, но 400-тысячная столица главного алмазоносного региона России не имеет связи с дорожной сетью России - ни автомобильной, ни железнодорожной. Империя так устроена: ей важнее не комфортная жизнь людей, а размахивание перед всем миром «кузькиной матерью». Нынешнее правительство - почти идеальное воплощение этой идеологической доктрины. Так оно и будет работать в ближайшие годы, пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Новые министры Российской империи и нищета алмазоносных колоний. Обзор событий в России
В России новое правительство. Весь мир обсудил замену Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, представив дело так, как будто бы на смену военному министру пришел гражданский (что, надо сказать, неправда). Однако сам принцип формирования нового правительства многое говорит о нынешней России и о том, что от нее ждать.
Новые министры - это, как правило, приближенные к каким-то московским кланам сомнительного качества управленцы, которые проявили себя на ниве пропаганды и борьбы с оппозиционностью в своих регионах. На их счету мало реальных дел, но много разговоров о ценностях. Это кабинет не Российской федерации, а Российской империи.
Два дня год кормят
Самая обсуждаемая фигура нового российского правительства - новый министр обороны Андрей Белоусов. Обычно это обсуждается в таком ключе: на смену сомнительного в военных качествах армейского Сергея Шойгу пришел гражданский и эффективный Андрей Белоусов.
Однако Шойгу, хотя и носит погоны генерала армии, ни в какой армии не служил ни дня, а свой генеральный чин получил перезачетом - так уж вышло, что в России «корпус спасателей» (Шойгу десятки лет возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям) - люди не гражданские, а военные.
Сергей Шойгу - из Сибири, родился он в депрессивной и далекой Республике Тыва (кстати, независимая Тува - последнее государство, добровольно вошедшее в состав СССР, это случилось только в 1944 году). И его история - лучший пример того, что представляет из себя типичный путинский министр.
С одной стороны - культ личности Шойгу, который в Туве достиг небывалых масштабов: портреты в кабинете любого чиновника, портрет в позолоченной раме при входе в национальный музей, музеи и муралы на улицах городов и сел республики.
С другой стороны - тотальная бедность. Тува - один из самых бедных регионов России, ее годовой бюджет на 2024 год - 56 миллиардов рублей. Для сравнения - столько же Россия тратит на войну с Украиной за два обычных дня.
На примере Тувы видно, что ночевка с Путиным в лесной палатке можно дать дивиденды только ночующему (то есть самому Шойгу), но не дает никаких дивидендов представляемому им региону. Кроме портретов и памятников, конечно.
Министры из колоний
Еще один пропагандистский штамп в отношении этого правительства - в него, дескать, назначены министры из регионов. Формально это так.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал министром энергетики, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - министром спорта, губернатор Калининградской области Антон Алиханов - министром промышленности и торговли, а министр прифронтовой Курской области Роман Старовойт - министром транспорта.
Есть хотя бы одно, но очень важное обстоятельство, которое необходимо понимать: до того эти губернаторы были сосланы из Москвы в регионы как в удельные княжества.
А уж если углубляться в их биографии, то и политологом не нужно быть, чтобы все понять об устройстве российской власти и ее отношений с регионами. Например, Михаил Дегтярев пересел в кресло хабаровского губернатора из кресла депутата Госдумы от партии ЛДПР.
В Госдуме он прославился разве что тем, что ходил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в баню и вместе с другими будущими депутатами купал его в бассейне.
Дегтярев был сослан в Хабаровск на смену «народному губернатору» Сергею Фургалу, которого совершенно внезапно задержали за дела двадцатилетней давности, и защищать которого несколько месяцев (!) ежедневно (!) выходил активистский Хабаровск. Сегодня движение «Я\мы Сергей Фургал» признано в России экстремистским.
Или вот Сергей Цивилев, сосланный в Кемеровскую область в 2018 году, за месяц до страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» - как потом выяснит следствие, случившегося по причине взяток и разгильдяйства местных чиновников.
Цивилев каким-то чудесным образов в 2000-е годы стал владельцем ряда угледобывающих компаний, а потом, когда журналисты ознакомились с его биографией, стало понятно, каким именно.
Жена кузбасского губернатора Анна Цивилева оказалась двоюродной племянницей Владимира Путина и сейчас она возглавляет фонд «Защитники Отечества», созданный специально для поддержки «ветеранов СВО».
Из заслуг Сергея Цивилева перед государством: он, пожалуй, самый активный из российских губернаторов в деле поддержки спецоперации. Даже Кузбасс при нем неформально (но везде) переименовали в КуZбасс в знак уважения к символу российской агрессии в Украине.
Антон Алиханов приехал в Калининград с должности в Минпромторге РФ, а прославился он в Калининграде, пожалуй, только тем, что назвал Иммануила Канта (философ, так уж вышло, работал в нынешнем Калининграде) «русским трофеем», а за несколько месяцев до того обвинил философа в войне в Украине. Да, да, так и сказал: это Кант придумал западные ценности, из которых вырос нынешний «украинский нацизм».
Заслуги значительного количества нынешних российских министров перед государством сводятся к тому, что они в первых рядах вышли оправдывать это государство, когда оно начало войну. Других заслуг у них и нет.
Дела колоний
Нетрудно выяснить анамнез нынешних российских министров хотя бы по фактору места их рождения. Десять из них родились в Москве, еще девять - в европейской части России. По одному - в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Двое - в Украине. По одному - в Грузии, Беларуси и Узбекистане.
Таким образом, значительная часть нынешних министров провела прекрасное детство внутри Садового кольца, и им мало дела до регионов. Их приоритеты - обеспечение работы империи, а дальше на выбор - в сфере транспорта, обороны, образования или искусственного интеллекта.
Тезис, вроде бы, идеологический, но региональная статистика его вполне подтверждает. На прошедшей неделе исследовательская компания Sherpa Group сообщила, что в первом квартале 2024 года инфраструктурные расходы регионов России рухнули почти на четверть.
Это даже больше, чем за аналогичный период 2022 года, время начала войны в Украине – но даже и тогда падение составило 14,6%. Это деньги на дороги, социальные здания (вроде школ и больниц), энергетику и прочее – все они сейчас летят бомбами на украинские города.
И началось это далеко не сегодня. В мае 2024 года город Якутск празднует своеобразный юбилей - ровно десять лет назад тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, которое лишило финансирования мост через Лену, который должен был соединить Якутск с «большой землей».
Дело в том, что 400-тысячная столица главного алмазоносного региона России не имеет связи с дорожной сетью России - ни автомобильной, ни железнодорожной. Дороги подходят к реке Лена с одного берега, а Якутск находится на другом берегу. Летом там ходит паром, зимой - зимник по льду. А весной и осенью, когда Лена или замерзает, или вскрывается, добраться в Якутск можно только по воздуху.
Мост через Лену в Якутск обещает построить каждый очередной глава Якутии. И тогда, в мае 2014 года, город был как никогда близок к заветной цели. Но за два месяца до этого Россия аннексировала Крым и оказалось, что там бюджетные миллиарды куда важнее. Именно на Крымский мост и были перенаправлены ресурсы с так и не построенного моста через Лену.
Так и работает империя - ей важнее не комфортная жизнь людей, а размахивание перед всем миром «кузькиной матерью». Нынешнее правительство - почти идеальное воплощение этой идеологической доктрины. Так оно и будет работать в ближайшие годы.
Справка об авторе
Сергей Чернышов - российский ученый, кандидат исторических наук, предприниматель, основатель «Новоколледжа» (Новосибирск).
Работал в Новосибирском государственном университете экономики и управления, был главным редактором журнала для состоятельных людей Status.
В июне 2022 года Чернышов уволился с должности директора Новосибирского городского открытого колледжа из-за отказа проводить «воспитательную работу» с задержанными на антивоенных акциях студентами. После этого Чернышов создал новое юрлицо, получил лицензию и начал набор студентов в «Новоколледж».
28 апреля 2024 года в качестве основателя «Новоколледжа» Чернышов объявил о вынужденном закрытии учебного заведения. Он указал, что колледж оставался единственным в России образовательным учреждением, где «никогда не было ни одного пропагандистского мероприятия», и где «о своем отношении к происходящему говорят открыто».