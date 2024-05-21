Новые министры Российской империи и нищета алмазоносных колоний. Обзор событий в России

В Госдуме он прославился разве что тем, что ходил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в баню и вместе с другими будущими депутатами купал его в бассейне.

Дегтярев был сослан в Хабаровск на смену «народному губернатору» Сергею Фургалу, которого совершенно внезапно задержали за дела двадцатилетней давности, и защищать которого несколько месяцев (!) ежедневно (!) выходил активистский Хабаровск. Сегодня движение «Я\мы Сергей Фургал» признано в России экстремистским.

Или вот Сергей Цивилев, сосланный в Кемеровскую область в 2018 году, за месяц до страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» - как потом выяснит следствие, случившегося по причине взяток и разгильдяйства местных чиновников.

Цивилев каким-то чудесным образов в 2000-е годы стал владельцем ряда угледобывающих компаний, а потом, когда журналисты ознакомились с его биографией, стало понятно, каким именно.

Жена кузбасского губернатора Анна Цивилева оказалась двоюродной племянницей Владимира Путина и сейчас она возглавляет фонд «Защитники Отечества», созданный специально для поддержки «ветеранов СВО».

Из заслуг Сергея Цивилева перед государством: он, пожалуй, самый активный из российских губернаторов в деле поддержки спецоперации. Даже Кузбасс при нем неформально (но везде) переименовали в КуZбасс в знак уважения к символу российской агрессии в Украине.