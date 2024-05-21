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КОЛОНКА POSTIMEES Подозрительная сделка: нужен ли нам огромный деревянный дом за 65 миллионов евро

rus.postimees.ee
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Проект Дома природы Министерства климата.
Проект Дома природы Министерства климата. Фото: Kavakava
  • Сделки политиков не оставляют впечатления честных деловых отношений
  • Объяснения Тармо Тамма не были адекватными
  • Сейчас неподходящее время для строительства больших зданий

Строительство Дома природы, ради которого ведущие политики Эстонии заключают сделки друг с другом и получают приличные деньги, иначе как коррупцией назвать нельзя. Отдельный вопрос – нужны ли нам в нынешнее, по сути, в военное время, проекты, которые не обязательно необходимы для нашего выживания.

Postimees пишет, как эстонский политик из списка «Ээсти 200», бывший председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Тармо Тамм провел работу по продвижению, которая способствовала получению заказа на изготовление деревянных конструкций для Дома природы. Тамме принадлежит доля в OÜ Peetri Puit, компании, которая строит природные дома. По плану, компания, в которой у Тамме есть доля собственности,23 выполнит большую часть строительства дома природы, а Тамме получит от проекта несколько сотен тысяч евро.

Дом природы, запланированный в районе Ноблесснер в Таллинне, призван заменить Музей природы в старом городе Таллинна, который находится в старых помещениях и нуждается в дополнительном пространстве для экспозиции. Помимо Музея природы, помещения нового здания будут использовать Департамент окружающей среды, Агентство окружающей среды, Центр инвестиций в окружающую среду, создаваемый сейчас Объединенный земельный и пространственный департамент (MARU), KEMIT и другие учреждения. Новое здание должно открыть свои двери в 2027 году.

В мирное время ни у кого не должны были бы появиться возражения против строительства нового Дома природы. Эстония позиционирует себя в мире как дорожащая природой страна, совершающая зеленую поворот. Наконец, помимо близости к природе, необходимо образованное население, и Дом природы, несомненно, будет обеспечивать такое образование.

Тот факт, что коалиционные политики сознательно идут на сделки друг с другом, не производит впечатления честного ведения бизнеса

Однако камнем преткновения является те обстоятельства, в которых начинается строительство Дома природы. Тот факт, что коалиционные политики сознательно идут на сделки друг с другом, не производит впечатления честного ведения бизнеса. Это может звучать как клише, но это по-прежнему использование денег налогоплательщиков. Заявление Тамма об отсутствии у него конфликта интересов в проекте не является адекватным объяснением.

Довод о том, что в Эстонии только компания, совладельцем которой является Тамм, сможет справиться со строительством Дома природы, также необоснован. На всякий случай следует напомнить, что Эстония является частью внутреннего рынка Евросоюза, а значит предложения можно делать и за пределами Эстонии. Такая возможность также снижает вероятность коррупции, риск которой в настоящее время до сих пор очень высок.

Другой, более широкий вопрос: подходящее ли сейчас время для масштабного строительства, когда госбюджет истощен до предела из-за войны на Украине и Эстонии приходится закупать дополнительные вооружения. Плюс, конечно, помощь Украине, которая также служит интересам безопасности Эстонии.

Вспомним также план министра культуры Хейди Пурга (Партия реформ) профинансировать строительство нового теледома ERR за счет средств из фонда Капитала культуры в размере 62 миллионов евро. Возможно, и эти деньги можно было бы использовать с большей пользой. Кажется, еще есть возможности для сокращений расходов, но никто не хочет отказываться от казны своего ведомства.

Глава Сил обороны Мартин Херем заявил, что расходы на оборону следует увеличить до пяти процентов от валового внутреннего продукта. Херем не взял эту цифру с потолка – следовательно, наша безопасность требует таких денег. Однако такого рода расходы неизбежно происходят в ущерб чему-то, и, возможно, нашим политикам давно пора понять, что, хотя де-факто существует мир, мы, по сути, живем во время войны.

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