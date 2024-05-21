КОЛОНКА POSTIMEES Подозрительная сделка: нужен ли нам огромный деревянный дом за 65 миллионов евро

Postimees пишет, как эстонский политик из списка «Ээсти 200», бывший председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Тармо Тамм провел работу по продвижению, которая способствовала получению заказа на изготовление деревянных конструкций для Дома природы. Тамме принадлежит доля в OÜ Peetri Puit, компании, которая строит природные дома. По плану, компания, в которой у Тамме есть доля собственности,23 выполнит большую часть строительства дома природы, а Тамме получит от проекта несколько сотен тысяч евро.
Дом природы, запланированный в районе Ноблесснер в Таллинне, призван заменить Музей природы в старом городе Таллинна, который находится в старых помещениях и нуждается в дополнительном пространстве для экспозиции. Помимо Музея природы, помещения нового здания будут использовать Департамент окружающей среды, Агентство окружающей среды, Центр инвестиций в окружающую среду, создаваемый сейчас Объединенный земельный и пространственный департамент (MARU), KEMIT и другие учреждения. Новое здание должно открыть свои двери в 2027 году.
В мирное время ни у кого не должны были бы появиться возражения против строительства нового Дома природы. Эстония позиционирует себя в мире как дорожащая природой страна, совершающая зеленую поворот. Наконец, помимо близости к природе, необходимо образованное население, и Дом природы, несомненно, будет обеспечивать такое образование.
Тот факт, что коалиционные политики сознательно идут на сделки друг с другом, не производит впечатления честного ведения бизнеса
Однако камнем преткновения является те обстоятельства, в которых начинается строительство Дома природы. Тот факт, что коалиционные политики сознательно идут на сделки друг с другом, не производит впечатления честного ведения бизнеса. Это может звучать как клише, но это по-прежнему использование денег налогоплательщиков. Заявление Тамма об отсутствии у него конфликта интересов в проекте не является адекватным объяснением.