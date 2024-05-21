КОЛОНКА POSTIMEES Подозрительная сделка: нужен ли нам огромный деревянный дом за 65 миллионов евро

Довод о том, что в Эстонии только компания, совладельцем которой является Тамм, сможет справиться со строительством Дома природы, также необоснован. На всякий случай следует напомнить, что Эстония является частью внутреннего рынка Евросоюза, а значит предложения можно делать и за пределами Эстонии. Такая возможность также снижает вероятность коррупции, риск которой в настоящее время до сих пор очень высок.

Другой, более широкий вопрос: подходящее ли сейчас время для масштабного строительства, когда госбюджет истощен до предела из-за войны на Украине и Эстонии приходится закупать дополнительные вооружения. Плюс, конечно, помощь Украине, которая также служит интересам безопасности Эстонии.

Вспомним также план министра культуры Хейди Пурга (Партия реформ) профинансировать строительство нового теледома ERR за счет средств из фонда Капитала культуры в размере 62 миллионов евро. Возможно, и эти деньги можно было бы использовать с большей пользой. Кажется, еще есть возможности для сокращений расходов, но никто не хочет отказываться от казны своего ведомства.

Глава Сил обороны Мартин Херем заявил, что расходы на оборону следует увеличить до пяти процентов от валового внутреннего продукта. Херем не взял эту цифру с потолка – следовательно, наша безопасность требует таких денег. Однако такого рода расходы неизбежно происходят в ущерб чему-то, и, возможно, нашим политикам давно пора понять, что, хотя де-факто существует мир, мы, по сути, живем во время войны.