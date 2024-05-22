В Ида- и Ляэне-Вирумаа уже с этих выходных могут объявить пожароопасный период

Она также добавила, что предсказать продолжительность пожаров сложно, так как это зависит от погодных условий и других факторов, способствующих распространению огня.

«На городском сайте и в социальных сетях мы регулярно напоминаем людям о необходимости быть крайне осторожными с открытыми кострами в сухую погоду, а также даем рекомендации по обеспечению безопасности», - добавила Пийримаа.

На домашней странице города Кохтла-Ярве висит новость о высокой пожароопасности в Эстонии и призыв быть осторожными. Жителям Кохтла-Ярве напоминают о том, что разжигание костров лучше отложить.

«Каждый человек, разводящий костер, обязан следить за тем, чтобы он не распространился на диких животных или здания. Для этого разводите костер вдали от зданий, учитывайте направление и силу ветра, очищайте территорию вокруг костра от сухой растительности и, если возможно, огораживайте его камнями или землей», - написано в предостережении. Также рекомендуется не оставлять костер без присмотра, а под рукой иметь средства первой помощи - огнетушители, ведра с водой или шланг с водой под давлением.

Людям, проживающим вблизи ландшафтных пожаров, Спасательный департамент советует избегать нахождения в дыму, закрывать дома двери и окна, включая вентиляцию, и не передвигаться вблизи зоны горения. Дороги, проходящие рядом с зоной горения, могут использоваться спасателями для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая транспортировку воды.

«Департамент спасения рассматривает вопрос об объявлении пожароопасного периода в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с этих выходных. Это будет означать запрет на движение автотранспорта по торфяной почве. Мы не запрещаем разведение костров, но они должны разводиться в специально отведенных местах, а лучше вообще без них. Местные власти имеют право вводить запрет на посещение лесов на своей территории», - рассказала Ооне.

Аннели Ооне добавила, что риск лесных пожаров по всей территории Эстонии возрастает с каждым днем. «Дикие пожары опасны тем, что уничтожают природу, а их тушение требует больших усилий и времени. Это осложняется характером местности, где передвижение, доступ и работа затруднены. Сложно обеспечить пожарных водой. Внедорожники для транспортировки оборудования и тушения пожаров часто недоступны», - пояснила она.