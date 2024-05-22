В Оруской части Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа, в четверг на прошлой неделе начались ландшафтные пожары, которые к 20 мая распространились почти на восемь гектаров. Огнетушительные работы продолжаются, однако горуправа Кохтла-Ярве утверждает, что причин для беспокойства нет.
В Ида- и Ляэне-Вирумаа уже с этих выходных могут объявить пожароопасный период
Первое сообщение о пожаре поступило в центр тревоги 16 мая в 22.32. У железной дороги на территории за старым заводом, на дороге Ору-Вазавере. Почти на двух гектарах горели торфяная почва, сухая трава и мусор.
К воскресенью пожар распространился на пять гектаров земли, спасательные работы ведут команды Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Ийзаку.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне сказала Rus.Postimees, что в деревне Кукрузе пожар мог быть вызван внедорожником или разлетевшимся горючим материалом. Спасатели также связывают пожары в Ору и Конью с ездой на мотоциклах, квадроциклах по сухой торфяной почве, так как на земле были видны свежие следы.
Но среди людей сильной паники нет. «В субботу с Нарвы ехал по трассе, было видно что, со стороны Уйкала что- то горит, дым шёл в сторону Кохтла-Ярве. Въезжал в город, как в тумане. А теперь все спокойно, небо чистое», - рассказал житель Кохтла-Ярве Кирилл.
По словам старшего специалиста по коммуникациям городской управы Кохтла-Ярве Кристины Пийримаа, хотя пожар и произошел территориально в районе Ору, непосредственно жилые районы не пострадали. «Сгоревшая территория включает в себя лесной массив, расположенный на границе между железной дорогой и муниципалитетом Тойла», - сказала Пийримаа.
По ее словам, место пожара находится рядом с общественной лесной дорогой, которой пользуются не только жители Ору, но и рыбаки и любители природы. «По данным мэрии Ахтме и Ору, местные жители редко посещают этот район. На данный момент нет никаких сигналов о том, что дым достиг деревни, поэтому никаких неудобств в результате пожара не наблюдается», - пояснила специалист.
Она также добавила, что предсказать продолжительность пожаров сложно, так как это зависит от погодных условий и других факторов, способствующих распространению огня.
«На городском сайте и в социальных сетях мы регулярно напоминаем людям о необходимости быть крайне осторожными с открытыми кострами в сухую погоду, а также даем рекомендации по обеспечению безопасности», - добавила Пийримаа.
На домашней странице города Кохтла-Ярве висит новость о высокой пожароопасности в Эстонии и призыв быть осторожными. Жителям Кохтла-Ярве напоминают о том, что разжигание костров лучше отложить.
«Каждый человек, разводящий костер, обязан следить за тем, чтобы он не распространился на диких животных или здания. Для этого разводите костер вдали от зданий, учитывайте направление и силу ветра, очищайте территорию вокруг костра от сухой растительности и, если возможно, огораживайте его камнями или землей», - написано в предостережении. Также рекомендуется не оставлять костер без присмотра, а под рукой иметь средства первой помощи - огнетушители, ведра с водой или шланг с водой под давлением.
Людям, проживающим вблизи ландшафтных пожаров, Спасательный департамент советует избегать нахождения в дыму, закрывать дома двери и окна, включая вентиляцию, и не передвигаться вблизи зоны горения. Дороги, проходящие рядом с зоной горения, могут использоваться спасателями для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая транспортировку воды.
«Департамент спасения рассматривает вопрос об объявлении пожароопасного периода в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с этих выходных. Это будет означать запрет на движение автотранспорта по торфяной почве. Мы не запрещаем разведение костров, но они должны разводиться в специально отведенных местах, а лучше вообще без них. Местные власти имеют право вводить запрет на посещение лесов на своей территории», - рассказала Ооне.
Аннели Ооне добавила, что риск лесных пожаров по всей территории Эстонии возрастает с каждым днем. «Дикие пожары опасны тем, что уничтожают природу, а их тушение требует больших усилий и времени. Это осложняется характером местности, где передвижение, доступ и работа затруднены. Сложно обеспечить пожарных водой. Внедорожники для транспортировки оборудования и тушения пожаров часто недоступны», - пояснила она.