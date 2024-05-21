В рейтинге выборов в Европейский парламент лидирует партия «Отечество», которая при нынешней популярности получила бы два мандата.
«Отечество» лидирует в рейтинге выборов в Европарламент
Согласно промежуточному опросу о выборах в Европарламент, проведенному в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирмы исследований Norstat Eesti, самая популярная партия - «Отечество» (21,3 процента). Это во многом обусловлено ростом популярности Юри Ратаса. За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ), набравшая 19,3 процента, и Партия реформ (19,1 процента).
За первой тройкой следуют Консервативная народная партия (EKRE), набравшая 14,2 процента, Центристская партия (11,5 процента), Партия правых (4,3 процента) и «Ээсти 200» (3,8 процента).
Среди кандидатов наибольшая популярность у социал-демократки Марины Кальюранд (15,2 процента), реформиста Урмаса Паэта (13,4 процента) и члена EKRE Яака Мадисона (9,9 процента). За тремя самыми популярными кандидатами следуют Рихо Террас (7,6 процента), Михаил Кылварт и Юри Ратас (по шесть процентов). Самый популярный независимый кандидат - Танель Тальве (1,4 процента).