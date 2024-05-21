«Отечество» лидирует в рейтинге выборов в Европарламент

Согласно промежуточному опросу о выборах в Европарламент, проведенному в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирмы исследований Norstat Eesti, самая популярная партия - «Отечество» (21,3 процента). Это во многом обусловлено ростом популярности Юри Ратаса. За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ), набравшая 19,3 процента, и Партия реформ (19,1 процента).