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РАЙНЕР САКС Наложенные США на Украину ограничения по применению оружия дают России очень большое преимущество (1)

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • В последние дни пошли разговоры о вторжении России в Сумскую область
  • Китай объявил о санкциях против трех американских оборонных компаний

Все больше и больше появляется информации, подтверждающей, что новейший малый ракетный корабль «Циклон» российской армии был поражен и потоплен во время последней атаки Украины на порт Севастополя, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Правительство Ирана назначило датой новых президентских выборов 28 июня. Этим правительство пытается сохранить внутриполитическую стабильность в стране и показывает, что деятельность власти в целом не парализована. Безусловно, это решение оказывает стабилизирующее воздействие на страну и поможет избежать напряженности, которая может возникать во время политических потрясений.

Однако, исходя из этого решения, пока нельзя говорить о том, что консерваторам удастся сохранить ситуацию стабильной и спокойной и удержать контроль над всеми ветвями власти в будущем. Гибель ключевого лидера и идеолога консерваторов также имеет символическое значение, а символы оказывают важное влияние в этом мире.

Лидеры Революционной гвардии, безусловно, пытаются создать впечатление, что они полностью контролируют будущие военные операции Ирана. Тем не менее, сейчас есть возможность отражать операции, инициированные Ираном, поскольку военачальникам в сложившейся ситуации также приходится тратить силы на обеспечение своих политических позиций внутри Ирана.

Китайские санкции

Премьер-министр Индии сообщил, что Индия примет участие в мирной конференции по Украине, которая начнется в середине июня в Швейцарии. Премьер-министр Моди не подтвердил своего личного участия, но в любом случае эта новость является важной поддержкой Украины в процессе организации мирной конференции.

Китай объявил о санкциях против трех американских оборонных компаний. Причина в том, что эти компании поставляли оружие Тайваню. Таким образом, приведенная причина не важна, а санкции носят в основном символический характер. Самое главное для Китая - это создать внешнее впечатление.

Китай глубоко разочарован санкциями, введенными США в отношении китайских компаний. Причина - работа на российскую военную промышленность. Китай пытается показать, что существуют контрмеры против введенных в отношении Китая санкций. Китайцы также хотят создать впечатление, что смогут отреагировать в будущем, если к Китаю будут применены новые ограничительные меры. Китай пытается укрепить свой глобальный престиж.

Украинские атаки

Вчера незадолго до полудня украинская армия нанесла крупный авиаудар по оккупированному Луганску. Целью было бывшее здание Академии МВД. Сообщается, что рядом с атакованным зданием были обнаружены части ракеты SCALP французского производства. Также есть сообщения, что российская ПВО уничтожила одну ракету.

Все больше и больше появляется информации, подтверждающей, что новейший малый ракетный корабль российской армии «Циклон» был поражен и потоплен во время последней атаки Украины на порт Севастополя. Это новейший тип кораблей российского флота, построенный в основном для применения крылатых ракет.

Корабль мог находиться в Севастополе, поскольку там находится основная база погрузки крылатых ракет на корабли, а это, в свою очередь, означает что в Новороссийске пока не удалось создать соответствующий потенциал. Есть подозрение, что Россия готовит новый масштабный ракетный удар по украинским городам. Последние атаки Украины в Крыму и на юге России могут значительно уменьшить масштаб этой новой атаки.

Ситуация на передовой

На фронтах активность наступлений российской армии не возросла, бои продолжаются на имеющихся направлениях.

В Харьковской области бои идут в северной части Волчанска и в окрестностях этого города. Местные украинские власти заявили, что контролируют 60 процентов территории города. Остальные 40 процентов - это так называемая «серая зона», где идут боевые действия. Однако российской армии удалось занять постоянные позиции в северной части Волчанска.

С другой стороны, это снижает активность ВВС России при бомбардировках города.

В районе Сватово и Северодонецка наиболее серьезные бои продолжаются в направлении Купянска, однако успехов российская армия за вчерашний день не добилась. В районе Лимана российские части особой активности не проявляли. Активность российского наступления в районе Северска снижается.

В районе Бахмута вчера значительно активизировалась наступательная активность российской армии. Украинская армия столкнулась с трудностями в районе населенного пункта Клещевка к югу от Бахмута. На данный момент украинские части потеряли часть своих позиций, но бои продолжаются и окончательный расклад еще может измениться.

В Донецкой области продолжаются активные атаки российской армии к западу и к северу от Авдеевки, однако серьезного прогресса у россиян вчера не было. Южнее активность боевых действий значительно ниже, и там идут бои за позиции в районе населенных пунктов, расположенных на линии фронта.

На Южном фронте атаки российских войск наиболее активно шли в районе Старомайорска, но существенных изменений за вчерашний день не произошло. На восточном берегу Днепра российская армия продолжает безрезультатные рутинные атаки пехотных частей.

Ограничения США

США уже несколько раз устами различных чиновников повторили, что не позволят Украине использовать поставляемое США оружие для ударов по территории России. Постоянные сообщения о таком решении в СМИ также способствует потоку информации, которая на Западе освещает российское вторжение в приграничные районы Украины в выгодном для России ключе.

В последние дни вновь начались разговоры о намерении России начать вторжение в районы Сумской области на севере Украины (к северо-западу от Харькова). Ввиду ограничений со стороны США и других союзников Украины на использование оружия, Киев имеет не очень много такого оружия, с помощью которого можно было бы эффективно атаковать логистику российской армии. В то же время именно на территории России находится непосредственный тыл фронта.

Все это дает России очень большое преимущество и позволяет гораздо лучше готовить атаки, чем, например, на Восточном фронте или на Южном фронте. Украина вынуждена перебрасывать боеспособные подразделения с территории Донбасса для отражения этих атак, но Россия также вынуждена перебрасывать подразделения с других направлений для проведения новых наступательных действий. Если потери России в Харьковской области увеличатся, можно предположить, что очень крупные операции на других направлениях предприниматься уже не будут.

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