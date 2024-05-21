Перевод: Павел Соболев

Правительство Ирана назначило датой новых президентских выборов 28 июня. Этим правительство пытается сохранить внутриполитическую стабильность в стране и показывает, что деятельность власти в целом не парализована. Безусловно, это решение оказывает стабилизирующее воздействие на страну и поможет избежать напряженности, которая может возникать во время политических потрясений.

Однако, исходя из этого решения, пока нельзя говорить о том, что консерваторам удастся сохранить ситуацию стабильной и спокойной и удержать контроль над всеми ветвями власти в будущем. Гибель ключевого лидера и идеолога консерваторов также имеет символическое значение, а символы оказывают важное влияние в этом мире.

Лидеры Революционной гвардии, безусловно, пытаются создать впечатление, что они полностью контролируют будущие военные операции Ирана. Тем не менее, сейчас есть возможность отражать операции, инициированные Ираном, поскольку военачальникам в сложившейся ситуации также приходится тратить силы на обеспечение своих политических позиций внутри Ирана.

Китайские санкции

Премьер-министр Индии сообщил, что Индия примет участие в мирной конференции по Украине, которая начнется в середине июня в Швейцарии. Премьер-министр Моди не подтвердил своего личного участия, но в любом случае эта новость является важной поддержкой Украины в процессе организации мирной конференции.